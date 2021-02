Premier: w czasach PO bandyci w białych kołnierzykach kradli na potęgę podatek VAT

Poprzez pogonienie mafii VAT-owskich zasililiśmy w te środki polskie rodziny - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. W czasach Platformy Obywatelskiej bandyci w białych kołnierzykach, z teczką, kradli na potęgę podatek VAT - dodał.

"Warto zajrzeć do statystyk podatkowych, warto zajrzeć rok po roku, jak wyglądała sytuacja ściągalności podatku VAT. Otóż wy (...), podwyżką podatków VAT zasilaliście (...) mafie VAT-owskie, a my poprzez pogonienie mafii VAT-owskich zasililiśmy polskie rodziny w te środki" - powiedział Morawiecki zwracając się do opozycji.

Jak mówił, "niestety, to jest ta stara prawda, o której mówił jeden z pisarzy". "Mario Puzo odnotował, że niestety bandyci w białych kołnierzykach potrafią więcej ukraść, więcej złego zrobić czasami, niż tysiąc facetów z pistoletami. I tak było w czasach Platformy Obywatelskiej. Bandyci w białych kołnierzykach, z teczką, kradli na potęgę podatek VAT" - powiedział szef rządu.