Premier: w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy obniżyliśmy VAT na kilkaset artykułów

W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy obniżyliśmy VAT na kilkaset artykułów - mówił w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że poprzez "pogonienie" mafii VAT-owskich wzrosły wpływy do budżetu.

Jak mówił w środę szef rządu, Platforma Obywatelska w 2011 r. podniosła podatek VAT, dopuściła się zaboru OFE, podniesienia wieku emerytalnego. "W taki sposób PO łatała dziurę po wygenerowanej przez siebie luce w VAT, którą pokazuje KE i inne instytucje z całego świata, z całej Europy" - wskazał.

"W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy obniżyliśmy VAT na kilkaset artykułów" - mówił premier. "Poprzez uszczelnienie, poprzez pogonienie mafii VAT-owskich wpływy do budżetu wzrosły o prawie 50 proc." - podkreślił.

Premier zapewnił, że rząd będzie dalej stał na straży sprawności państwa polskiego. "Będziemy dalej przekazywali ludziom i na inwestycje to, co w waszych czasach okazało się gigantyczną patologią" - zwrócił się do opozycji.

Morawiecki zaapelował, by przy projektach "dobrych dla państwa polskiego, usprawniających państwo polskie głosować razem", ponieważ liberum veto, które było przypadłością I Rzeczpospolitej, jest pierwszym krokiem do chaosu - wskazał.