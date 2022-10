Premier: w czasie kryzysu proponujemy dobre rozwiązania dla ludzi i samorządów

W tym ciężkim czasie kryzysu proponujemy bardzo dobre rozwiązania dla ludzi i samorządów - ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się m.in. do kwestii zamrożenia cen energii. Dodał, że po spotkaniach z samorządowcami nie usłyszał wielu słów krytyki tych rozwiązań.

Szef rządu był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia m.in. o krytykę rządowych propozycji dotyczących m.in. sprzedaży węgla przez niektórych samorządowców.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że do tej pory spotkał się z przedstawicielami samorządów "cztery bądź pięć razy". Zwrócił uwagę, że w spotkaniach tych uczestniczyli reprezentanci wielu związków samorządowych. "Dziś rano (w środę - PAP) spotkałem się z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie reprezentowanych jest bardzo wiele organizacji. To była bardzo merytoryczna, dobra dyskusja, i nie widziałem tak za wiele słów ani krytyki. Była to dyskusja, która miała na celu wypracowanie odpowiedniego mechanizmu, modelu operacyjnego, i mam wrażenie, że po tych spotkaniach udało się to wypracować" - powiedział.

Szef rządu poinformował ponadto, że na czwartek zaprosił do KPRM prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Mogę wyjaśnić, na czym polegają te nasze dwie ustawy i myślę, że tak jak inni samorządowcy zobaczy, że jest tutaj szereg bardzo dobrze przygotowywanych przepisów, które mają służyć mieszkańcom" - stwierdził Morawiecki.

"Nasza opozycja mogłaby się uczyć od włoskiej co to znaczy racja stanu, praca na rzecz dobra wspólnego i wypracowywanie najlepszych rozwiązań. My takie bardzo dobre rozwiązania dla ludzi w tym ciężkim czasie kryzysu proponujemy - jedno w obszarze energetyki, cen energii dla małych i średnich firm, dla samorządów, dla szpitali, dla szkół, dla jednostek kultury, i drugie właśnie w tematyce węgla" - podsumował.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker informował w środę, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw dotyczące cen energii oraz dystrybucji węgla. Rząd ma je przyjąć w najbliższych dniach, aby w przyszłym tygodniu mogły stanąć na posiedzeniu Sejmu.

Odnośnie cen energii, to przepisy, nad którymi pracuje rząd mają wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększyć się ma też pomoc dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z zapowiedziami ma zostać wprowadzony mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Cena maksymalna ma być też ustalana przy rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej i samorządami - od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii, a w rozliczeniach z małymi i średnimi firmami - od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. r. - przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii.

