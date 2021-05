Premier: w czerwcu chcemy wyjść z ustawą podwyższającą kwotę wolną od podatku (aktualizacja)

W czerwcu chcemy wyjść z ustawą podwyższającą kwotę wolną od podatku do poziomu jednego z najwyższych w Europie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej wizyty w firmie Novo Pak na Mazowszu.

"Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku jedną z najwyższych w Europie, a była jedną z najniższych w Europie" - przekazał. Premier wskazał, że po zmianach kwota wolna od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy w Danii.

Zapowiedział też założenia rozliczenia dla przedsiębiorców, również tych o niższych obrotach, które - jak wskazał - będą pozwalały rozwijać się im jak najszybciej. Premier zaznaczył, że gra toczy się o podatkowe fair play, sprawiedliwy system podatkowy. "I ten system sprawiedliwy będzie w ramach Polskiego Ładu zagwarantowany" - zadeklarował Morawiecki.

Premier zauważył, że "po pandemii wszystkie firmy chcą wrócić do normalnego trybu funkcjonowania i widzą, że sytuacja się zmieniła". Wyjaśnił, z rozmów z przedstawicielami wizytowanej spółki wynika, że pandemia przyniosła liczne problemy, takie jak np. "pozrywane łańcuchy dostaw".

"Staramy się dopomóc polskim przedsiębiorcom. Utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu - to była nasza filozofia przez te 12, 14 miesięcy w pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i funkcjonowania bardzo wielu polskich firm" - powiedział szef rządu.

"W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy" - dodał.

"Nowe wyjście po pandemii wymaga planu i my ten plan mamy" - podkreślił Morawiecki. "To jest Polski Ład, w obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one będą jedne z najniższych w UE, ale wiemy też, że one muszą być sprawiedliwe" - powiedział premier. "Wiemy też, że bez wsparcia państwa nie urosłyby takie potęgi, jak firmy francuskie, niemieckie czy włoskie. Każdy, kto zna biznes, doskonale wie, jak państwo pomaga" - stwierdził.

Zaznaczył ponadto, że z ogromną przyjemnością może zakomunikować, iż "mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44 proc." Wyjaśnił, że jest to odbicie po zeszłym roku, ale i tak "przez najbliższe miesiące będziemy obserwowali znakomite wyniki produkcji przemysłowej".

Morawiecki dodał, że polska gospodarka jest u progu wyjścia z czasów pandemii COVID-19. "W najbliższym czasie przedstawimy dobre, bardzo dobre warunki funkcjonowania tej gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach" - zapowiedział.

W ocenie szefa rządu Polski Ład to utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy. Morawiecki oświadczył przy tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy udowodnił, iż potrafi wspierać przedsiębiorców i rynek pracy w taki sposób, że pracy jest dzisiaj najwięcej w historii III Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział jednocześnie, że tak też będzie w przyszłości.

Podkreślił, że razem z polskim państwem "udało się nam przechować, utrzymać miejsca pracy i dzisiaj tworzyć nowe miejsca pracy".

Szef rządu przyznał ponadto, że "wyjście w świat po COVID-19 musi się odbyć z tym państwowym dopalaczem i z państwowym wsparciem w postaci rożnego rodzaju polityk". Jak mówił, chodzi m.in. o wsparcie kredytowe, eksportowe, finansowanie ekspansji zagranicznej, utrzymanie finansowania wsparcia prototypów, wsparcie badań i rozwoju, korzystne rozliczanie badań oraz Estoński CIT.

"Polski Ład to nowa propozycja po COVID-19 tworzenia setek tysięcy nowych, wysokopłatnych miejsc pracy, takich na których cała nasza gospodarka będzie oparta - na wysokiej jakości pracy, dobrze i bardzo dobrze zarabiających pracowników i dobrze zarabiających przedsiębiorców" - mówił szef rządu.

Jak powiedział jeden z właścicieli firmy Novo Pak Jan Jaszczuk, przedsiębiorstwo jest polską firmą ze 100-proc. polskim kapitałem, która specjalizuje się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla kosmetyków.

"Wiadomo, jaka obecnie jest opinia o opakowaniach z tworzyw sztucznych, konotacje są negatywne. Aczkolwiek my, jako Novo-Pak, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Warszawską nad opakowaniami biodegradowalnymi. Złożyliśmy już wniosek patentowy, to są opakowania biodegradowalne i kompostowalne" - poinformował.

Zapowiedział, że firma planuje rozbudowę zakładu o następne hale magazynowe, chcemy także zwiększyć zatrudnienie i liczbę maszyn. Podziękował za wsparcie, dzięki któremu udało się utrzymać 100 proc. zatrudnienie. "Pracowaliśmy także z lokalnymi samorządowcami, na przykład prezydentem Otwocka, i na skalę przemysłową produkowaliśmy przyłbice" - dodał Jaszczuk.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zlikwidowana ma zostać możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej, którą w wysokości 9 proc. będą płacić także przedsiębiorcy. Zapowiedziano przy tym specjalną ulgę podatkową, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia. Dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą.

