Premier: w Davos spotkam się m.in. z liderami największych korporacji

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że w trakcie rozpoczynającego się w niedzielę forum w Davos spotka się m.in. z liderami największych światowych korporacji i będzie z nimi rozmawiał o przyciągnięciu do Polski zaawansowanych inwestycji.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki był pytany m.in. o zbliżające się Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos.

"Co do spotkań w Davos, na forum międzynarodowym spotkam się tam z liderami największych światowych korporacji, między innymi Intela, Google. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób przyciągnąć do Polski kolejne wysoko zaawansowane inwestycje" - powiedział premier Morawiecki.

"Będziemy także rozmawiali o tym, jak złagodzić wielkie napięcia inflacyjne wywołane przez Putina" - dodał szef rządu.

Tegoroczny szczyt w Davos odbędzie się w dniach 22-26 maja. Planowane na styczeń obrady Światowego Forum Ekonomicznego przeniesiono w grudniu na nieokreślony termin z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń wariantem koronawirusa Omikron.

Spotkania światowych przywódców i liderów biznesu odbywają się w szwajcarskim kurorcie od 1971 roku. W styczniu 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne odbyło się w Davos po raz 50.

