Premier: w II turze musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy kontynuacji programu zgody, czy wojnę na górze

W drugiej turze wyborów każdy musi sobie zadać pytanie: czy chce, żeby kontynuowany był program zgody, jedności, czy ma to być wojna na górze, kłótnie tak jak reprezentuje to Rafał Trzaskowski ze swoją formacją - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z wstępnymi sondażowymi wynikami wyborów Exit poll Ipsos, Andrzej Duda (41,8 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,4 proc.) zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich. Trzeci wynik należy do kandydata niezależnego Szymona Hołowni (13,3 proc.), a czwarty do kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka (7,4 proc.). Frekwencja wyniosła 62,9 proc.

Premier pytany w niedzielę w Polsat News o ocenę wyniku prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił, że jest on bardzo dobry. "To jest dwa miliony więcej niż jego główny kontrkandydat (Rafał Trzaskowski), a także 3 miliony więcej niż było to pięć lat temu" - podkreślił Morawiecki.

W ocenie szefa rządu widać wyraźnie, że o wiele więcej Polaków zaufało prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Morawiecki wyraził zadowolenie z tego, że "głos pana prezydenta przebija się do Polaków". "Podczas pierwszej tury wyborów wszyscy Polacy mieli bardzo szeroką gamę i szerokie spektrum możliwości do wyboru. I w drugiej turze, myślę, że każdy musi sobie zadać to pytanie: Czy chce, żeby kontynuowany był program zgody, jedności, kontynuowany był program wspólny razem z panem prezydentem rozwoju Polski, czy ma to być wojna na górze, kłótnie tak jak wiceprzewodniczący Rafał Trzaskowski to prezentuje razem ze swoją formacją" - podkreślił premier.