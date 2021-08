Premier: w Kamieńcu Ząbkowickim jak w soczewce skupia się polityka naszego rządu wobec Polski lokalnej

W dolnośląskim Kamieńcu Ząbkowickim jak w soczewce skupia się polityka jego rządu wobec Polski lokalnej - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił po opracowaniu strategii rząd przeszedł do czynów i realizacji polityki wsparcia samorządów.

W środę w Kamieńcu Ząbkowickim premier przedstawił program dla samorządowców - Samorządowy Polski Ład. Wśród rozwiązań są m.in. dodatkowe 8 mld zł przekazane jeszcze w IV kwartale 2021 roku. "Tworzymy perspektywy bardzo dobre, wyższe niż samorządowcy spodziewali się jeszcze przed ogłoszeniem Polskiego Ładu" - mówił. "I obniżka podatków i dodatkowe, potężne środki dla samorządów. Potrafiliśmy to pogodzić" - podkreślił szef rządu.

"W Kamieńcu Ząbkowickim jak w soczewce skupia się polityka naszego rządu wobec Polski lokalnej. Tutaj jeszcze nie tak dawno szalało bezrobocie, wielu ludzi wyjeżdżało z Kamieńca. Brak było inwestycji wodno-kanalizacyjnych, takich sportowo-rekreacyjnych, jakie tu za nami widzimy" - mówił premier na konferencji prasowej zorganizowanej przy nowym stadionie. Podkreślił, że rząd przystąpił do planu budowy dróg S8 i S5 na Dolnym Śląsku m.in. po to, by przyciągnąć przedsiębiorców, by zmienić perspektywy rozwojowe Polski lokalnej.

"Od planów i strategii 5-4 lata temu przeszliśmy do czynów, do realizacji tej strategii. Widać ją gołym okiem. Tutaj pan burmistrz powiedział mi, że bezrobocie gwałtownie zmalało, udało się stworzyć nowe miejsca pracy. Jest szeroki front robót w zakresie skanalizowania, ale także szereg prac przy wspaniałym neogotyckim kompleksie pałacowo-parkowym, do którego warto zaprosić wszystkich Polaków, bo to taka perła, która do niedawna była zakopana w ziemi. A dzisiaj staje się coraz piękniejsza, dzięki naszym inwestycjom w kulturę" - mówił premier.

Podkreślił, że właśnie inwestycje w sport i rekreację, kulturę, infrastrukturę drogową, sieci wodno-kanalizacyjne to kompleksowy program inwestycji dla Polski lokalnej.Morawiecki przypomniał, że nie zawsze tak było, a oferta dla małych miejscowości poprzedników w rządzie, czyli Platformy Obywatelskiej, polegała na zamykaniu instytucji, komisariatów policji, stacji kolejowych.

"Otóż zwijano przemysł, zamykano posterunki policji, zamykano stacje kolejowe, zamykano bardzo wiele placówek pocztowych. Można powiedzieć: zgaś światło, zwiń asfalt i wyjedź gdzieś człowieku. Taka była oferta dla wielu ludzi, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach" - zauważył premier.

Podkreślił, że jego rząd "skończył z tym jednoznacznie i dzisiaj płaca minimalna to jest 18 zł za godzinę", a nie jak kiedyś, gdy ludzie pracowali za 5 zł.

Szef KPRM, poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk zauważył, że dzięki inwestycjom planowanym i realizowanym przez rząd jest szansa na wyrównanie szans w rozwoju pomiędzy południową częścią Dolnego Śląska, a Wrocławiem i północą regionu.

Ocenił, że ta swoista nierównowaga w rozwoju narastała od 30 lat i dopiero teraz pojawia się możliwość jej likwidacje poprzez m.in. inwestycje w infrastrukturę, jak budowę trasy S8 do granicy państwa w Boboszowie w Kotlinie Kłodzkiej oraz drogi S5 przez Sobótkę, Świdnicę, Wałbrzych do trasy S3 w Bolkowie.

"To wszystko pozwoli, by nasz region rozwijał się szybciej, by wyludnianie się terenu, które było do niedawna takim sztandarowym znakiem tych stron, zostało zatrzymane. I za to wsparcie dla samorządów i dla południa Dolnego Śląska w imieniu parlamentarzystów z tego regionu chciałbym podziękować" - powiedział Dworczyk.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec podkreślił, jak bardzo ważna jest dobra współpraca samorządu z rządem w realizacji i finansowaniu inwestycji zarówno dużych, jak i tych najmniejszych.

"Zaangażowanie samorządu i rządu ma najlepsze efekty, gdy jest dobra współpraca. Dzisiejsze spotkanie z samorządowcami pokazało wielkie pozytywne zaskoczenie. Właśnie to, co zostało zapowiedziane przez pana premiera, tego dodatkowego dofinansowania wszystkich zadań, również części bieżącej, potrzeb inwestycyjnych samorządu, ma bardzo duże znaczenie dla każdego samorządu: tego najmniejszego i tego największego" - powiedział burmistrz Czerniec.

