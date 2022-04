Premier w liście do czytelników "SE": Rosja zapłaci za swoje postępowanie

Mogę zapewnić, że gaz nie przestanie płynąć do polskich domów i fabryk. Za złamanie zasad kontraktu na dostawy gazu będziemy domagać się odszkodowań. Rosja zapłaci za swoje postępowanie - napisał w liście do czytelników "Super Expressu" premier Mateusz Morawiecki.

W liście opublikowanym w weekendowym wydaniu "SE" premier przypomniał, że w środę rano, na polecenie Władimira Putina, rosyjski gaz przestał płynąć do Polski. "Rosja pozbawiła dostaw również Litwę i Bułgarię. Próbując ukarać w ten sposób kraje, które stanęły w obronie Ukrainy" - wyjaśnił.

"Jeśli Putin myślał, że rzuci w ten sposób Polskę na kolana, to mocno się przeliczył" - podkreślił Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że "niektórych decyzja Putina mogła zaskoczyć". "Ale Polska była na nią gotowa" - wyjaśnił.

Premier zaznaczył, że "od lat rząd Prawa i Sprawiedliwości pracował, by zabezpieczyć nasz kraj na wypadek szantażu Rosji". "Zmagazynowaliśmy duże zapasy gazu" - napisał. "Mamy nowe źródła dostaw. Gazociąg Bałtycki, czyli Baltic Pipe, umożliwi nam kupno gazu z Norwegii" - wyjaśnił.

"Dzięki mądrym inwestycjom, takim jak gazoport w Świnoujściu, to Polska będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w regionie" - zapewnił Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że w Polsce i Europie "przez lata podpisywano niekorzystne kontrakty na gaz z Rosji". "Nasi poprzednicy byli gotowi zaufać Putinowi w 100 proc. i uzależnić nas od rosyjskich dostaw aż do 2037 r." - napisał. "Gdyby tak się stało, Polska byłaby dziś marionetką Rosji. To Putin decydowałby, czy mamy w domach ogrzewanie, czy jednak zmarzniemy" - ocenił premier.

Według Morawieckiego "Angeli Merkel i Donaldowi Tuskowi zabrakło wyobraźni".

"Na szczęście udało nam się wyrwać z siatki zależności od Rosji. Bo Prawo i Sprawiedliwość od początku wiedziało, że interesy z Putinem to ślepa uliczka" - napisał. "Mogę zapewnić, że gaz nie przestanie płynąć do polskich domów i fabryk" - podkreślił premier.

Zwrócił uwagę, że Polska "kończy z życiem w strachu i niepewności". "Do tej pory Putin trzymał pistolet przystawiony do naszej głowy. Byliśmy zdani na łaskę i niełaskę Rosji" - tłumaczył. "To wreszcie dobiega końca" - wyjaśnił.

"Dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości Polska staje się bardziej bezpieczna i bardziej niezależna" - ocenił, dodając, że "czasy są pełne wyzwań". "Ale my jesteśmy na nie gotowi" - zapewnił Morawiecki.

"Putin na pewno nie ustąpi. Ale nie damy się zastraszyć. A za złamanie zasad kontraktu na dostawy gazu będziemy domagać się odszkodowań" - wyjaśni. "Rosja zapłaci za swoje postępowanie" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

