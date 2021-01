Premier: w lutym rząd będzie chciał wdrażać protokoły sanitarne dot. funkcjonowania branż, m.in. fitness i gastronomicznej

Rząd w lutym będzie chciał wdrażać protokoły sanitarne dot. funkcjonowania w pandemii branż, m.in. fitness i gastronomicznej - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że mają być one wypracowane w najbliższych 10 dniach.

Premier mówił, że jest kilka branż, które zgodnie z zaleceniami ekspertów, musiały być zamknięte, gdyż były źródłami zakażeń. Jak powiedział, chodzi o np. gastronomię, hotelarstwo czy turystykę.

Szef rządu, pytany podczas konferencji prasowej, kiedy zostaną odmrożone branże gastronomiczna i fitness, wskazał, że wolałby "żeby działały jak najszybciej, żeby były ponownie otwarte".

"Dlatego będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż w najbliższych 10 dniach wypracować protokoły sanitarne funkcjonowania w okolicznościach pandemicznych" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zastrzegł, że to uzależnione od kilku czynników, z jednej strony liczby zakażeń, zgonów, ale także sytuacji u naszych sąsiadów i tempa szczepień.

"Myślę, będziemy chcieli te protokoły wdrażać w lutym w życie, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, od którego lutego" - mówił.

Premier zaznaczył, że "jeśli za 5-10 dni nastąpi gwałtowny przyrost zakażeń, zgonów, to z całą pewnością będziemy musieli nasze plany zrewidować". Jak podkreślił, sytuacja związana z pandemią "jest nadal bardzo trudna".

"Mając na uwadze to, jak zachowuje się nowa mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii, ale również na kontynencie - w Niemczech, w Republice Czeskiej, musimy zachować dużą elastyczność reagowania. Stąd też tak ważne jest to, żeby wszyscy trzymali się obostrzeń, rygorów, zakazów" - podkreślił.

Morawiecki zaapelował do wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa, by składali wnioski o pomoc państwa, "natomiast przestrzegali obostrzeń, bo one ratują wszystkim życie, zdrowie".