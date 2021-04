Premier: w ostatnich tygodniach rozmawiałem m.in. z szefem Google'a, by przyciągnąć do Polski miejsca pracy

W ciągu ostatnich paru tygodni rozmawiałem m.in. z szefami Della i Google'a - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zrobiłem to po to, aby przyciągnąć do Polski jak najwięcej miejsc pracy i żeby polskim rodzinom żyło się lepiej - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki pytany był wieczorem w Polsat News o to, w jaki sposób Polska będzie wychodzić z kryzysu związanego z pandemią.

"To jest oczywiście pytanie (...) o ten Program Odbudowy - środku unijne - i o Polski Ład. W ramach Polskiego Ładu mamy dodatkowe środki, zakładamy nowe środki, właśnie na to, żeby wesprzeć tych, którzy zostali najbardziej poturbowani. Z jednej strony mogę odpowiedzieć tak: statystyka Unii Europejskiej jest jednakowa dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i to ona mówi, że w Polsce jest najniższe bezrobocie. Ale z drugiej strony to, co jest dla mnie najważniejsze - liczy się każdy człowiek, każdy, który stracił pracę, każdy, który jest bezrobotny i to dla niego przyciągamy inwestycje" - mówił Morawiecki.

Premier powiedział, że w ciągu ostatnich paru tygodni rozmawiał z szefami Della, Google'a, wielkiej firmy produkującej baterie litowo-jonowe - LG, czy innymi inwestorami, po to - jak zaznaczył - by przyciągnąć do Polski jak najwięcej miejsc pracy.

"Po to, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej, bo ja chce patrzeć w przyszłość. Przede wszystkim po pandemii musimy zbudować silną gospodarkę, odpowiadającą tym wymogom konkurencyjnym, które dzisiaj są w Europie. I to się właśnie będzie działo w ramach polskiego ładu" - zapewnił premier.

