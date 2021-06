Premier: w Polskim Ładzie odchudzimy biurokrację dla rolników

Odchudzenie biurokracji dla rolników; ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym czy uwolnienie rolniczego handlu detalicznego dla mniejszych gospodarstw rolnych - to niektóre rozwiązania dla rolników w Polskim Ładzie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier w trakcie debaty "Polski Ład, Od Pola Do Stołu" zapewnił, że "rolnictwo polskie jest nie tylko oczkiem w głowie" Polskiego Ładu, "ale w ślad za naszymi słowami idą czyny, idą środki, idą pieniądze". Jak dodał, "będziemy z całą pewnością wspierać poprzez różne programy".

Premier wymienił kilka rozwiązań dla rolników zawartych w Polskim Ładzie.

"Po raz kolejny zwiększamy poziom środków dopłat do paliwa dla rolników ze 100 zł na 110 zł i to konkretnie mogę podać datę - od 1 stycznia 2022. Za pół roku ta nowa regulacja będzie już ujęta w budżecie państwa polskiego na kolejne lata" - zapewnił Morawiecki.

Po drugie - jak mówił - "uwolnimy rolniczy handel detaliczny dla mniejszych gospodarstw rolnych, ale także dla średnich". "To ważny kierunek ich działań i sprzedaży, zwiększymy szansę na sprzedaż ich produktów detalicznych nie tylko w miejscu wytworzenia, ale także jeszcze dalej. Korzystamy tutaj z rozwiązań austriackich i kilku innych krajów członkowskich" - powiedział.

Trzecie rozwiązanie to ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Czwarte - kodeks rolny, "który jasno określi zasady gospodarowania, podstawowe prawa rolników, a także zabezpiecza - zwłaszcza mniejszych i średnich właścicieli rolnych".

"Po piąte - mniej biurokracji. Jedno +e-okienko elektroniczne+, internetowe okienko dla tych, którzy z internetu korzystają. Minister rolnictwa dostał ode mnie jednoznaczne zadanie - odchudzić biurokrację dla rolników, maksymalnie zmniejszyć ilość formularzy, uprościć" - podkreślił premier.

Jak dodał, "każda rubryczka mniej to dziesiątki tysięcy rolników, którzy mają więcej czasu na to, co jest ważne, czyli na pracę, na przemyślenia w swoim gospodarstwie i na odpoczynek".

Po szóste - jak powiedział premier - to stworzenie centralnego systemu informatycznego zasobu państwowej ziemi. Siódme rozwiązanie to "kolejny krok w cyfryzacji polskiej wsi, czyli system pozwalający na zidentyfikowanie żywności +od pola do stołu+".

Dziewiąte rozwiązanie - jak zaznaczył szef rządu - ma zagwarantować rolnikom "większą swobodę pracy", a dziesiąte - ma dotyczyć rozwiązań cywilizacyjnych dla wsi, jak np. program wodno-kanalizacyjny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl