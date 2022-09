Premier: w przyszłym roku koszt obsługi długu będzie znacząco wyższy, musimy dokonywać oszczędności

W przyszłym roku poziom kosztów obsługi długu także dla Polski będzie znacząco wyższy, stąd musimy dokonywać różnych oszczędności - oświadczył w środę w Karpaczu premier Mateusz Morawiecki.

"Kiedy ekonomiści mówią o tzw. perfect storm, to mają na myśli nie tylko czynniki psychologiczne, energetyczne, klimatyczne, nie tylko te dotyczące inwestycji, ale także parametry dotyczące systemu finansowego, stabilności systemu bankowego, długu publicznego, deficytu publicznego i stabilności kursów walutowych" - powiedział szef rządu podczas środowego wystąpienia na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, odnosząc się do trudnej sytuacji m.in. unijnych gospodarek, spowodowanej szantażem energetycznym Rosji.

W ocenie Mateusza Morawieckiego, jeśli dojdzie do znaczących podwyżek stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym, a tego chcą kraje północy Europy, "tego dopominają się coraz bardziej (...) oszczędzające kraje północy, to dojdzie jednocześnie do podniesienia kosztów obsługi długu w krajach południa".

Przypomniał, że państwa południa Europy po kryzysie covidowym, z którego dopiero wszyscy staramy wydostać się, "osiągnęły kolejne rekordy". "To już nie tylko Grecja, z długiem przekraczającym znacznie 200 proc.; ale także Włochy z długiem przekraczającym 160 proc. (PKB - PAP); także Belgia, należąca do grupy państw północnych, ale z długiem przekraczającym 130 proc.; Francja, Hiszpania z długiem przekraczającym 100 proc. PKB to potężne zagrożenie dla ich budżetów" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że dziś koszt obsługi długu oscyluje wokół 1 proc. "Co będzie, jeśli poszybuje w kierunku 3-5 proc.? Wystarczy sobie prosto, matematycznie przeliczyć całą wartość ich długu przekraczającą wysokość PKB i wyjdziemy na łączny poziom kosztów obsługi tego długu, który w przyszłym roku także i dla Polski będzie znacząco wyższy. Stąd musimy dokonywać różnych oszczędności" - ocenił.

