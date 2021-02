Premier: w roku największego kryzysu będzie niższy deficyt budżetowy niż w czasach PO

W roku największego kryzysu będziemy mieli niższy deficyt budżetowy niż w czasach PO, kiedy takiego kryzysu nie było - mówił w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Za czasów PO budżet państwa był jak durszlak, przeciekały setki miliony i miliardy złotych - mówił.

Morawiecki mówił w Sejmie o sukcesach rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego i zwiększaniu wpływów podatkowych. "W ciągu 5 lat VAT urósł o prawie 48 proc., licząc z 2020 r., rokiem kryzysu stulecia. Podatek CIT urósł powyżej 54 proc., a PIT powyżej 46 proc." - powiedział premier.

"Ten obóz polityczny PiS, Zjednoczonej Prawicy, który stara się zastosować najbardziej właściwe instrumenty do polityki fiskalnej, odnosi taki sukces dlatego, że rok do roku usprawniamy metody analizy, przeszkolenie, procesy w ramach Ministerstwa Finansów i to stoi u źródła tego sukcesu, że w roku największego kryzysu będziemy mieli niższy deficyt budżetowy niż w czasach PO, kiedy takiego kryzys nie było" - ocenił Morawiecki.

Dodał, że za czasów PO budżet państwa był jak durszlak, "przeciekały setki miliony i miliardy złotych". Powołał się na dane KE, wg których Polska jest wśród tych krajów, które "od zakończenia rządów PO do dziś najszybciej likwidują lukę w VAT".