Premier w Sejmie o kłamstwie VAT-owskim

Część mediów i opozycji posłużyło się ostatnio opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że w samym tylko 2017 roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 mld zł, czyli o tyle samo, co w ciągu całych ośmioletnich rządów Platformy Obywatelskiej.

Szef rządu przypomniał, że w roku 2015, ostatnim roku rządzenia Platformy Obywatelskiej wpływy z VAT wyniosły 123 mld zł, podczas gdy w roku 2020 wzrosły one do 184 mld zł.



Zdaniem premiera, wprowadzenie pakietu paliwowego, Jednolitego Pliku Kontrolnego, podzielonej płatności (split payment), przebudowa administracji skarbowej - to niektóre działania, jakie pozwoliły w Polsce ograniczyć tzw. lukę VAT.



Morawiecki zapewnił, że rząd będzie dalej stał na straży sprawności państwa polskiego.

- Bardzo wyraźnie widać było to, że część mediów, kierowanych z zagranicy, należących do zagranicy, wraz z częścią opozycji postanowiło zagrać bardzo ciekawie. Postanowili raz jeszcze posłużyć się opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim. Postanowili pokazać, że to w czasach Platformy Obywatelskiej cokolwiek dobrego się tutaj działo, a my nie naprawiliśmy finansów publicznych państwa - powiedział premier.



- W ciągu jednego tylko roku 2017 wzrasta ściągalność podatku VAT o 30 mld zł. A ile wzrasta podatek VAT w czasach Platformy Obywatelskiej przez osiem lat? Szanowni państwo, też 30 mld zł. Nie przejęzyczyłem się. Tu osiem lat, a tutaj jeden rok - podkreślił Morawiecki.

Zdaniem premiera, rządy Platformy Obywatelskiej oznaczały dla mafii VAT-owskich rozwinięty baner z napisem "zapraszamy mafie VAT-owskie do Polski".

- Ile cystern z paliwem "na lewo" wjeżdżało w czasach Platformy Obywatelskiej? Wjeżdżało 500 do 600 cystern. W czasach naszych rządów 150 - 200 cystern. Należy się zapytać gdzie jechało te 500 - 600 cystern. To dzienna strata z samego tylko tego tytułu około 20 mln zł - powiedział premier.

Szef rządu powiedział, że poprzez pogonienie mafii VAT-owskich więcej pieniędzy trafiło do polskich rodzin.

- Warto zajrzeć do statystyk podatkowych, warto zajrzeć rok po roku, jak wyglądała sytuacja ściągalności podatku VAT. Otóż wy, podwyżką podatków VAT zasilaliście mafie VAT-owskie, a my poprzez pogonienie mafii VAT-owskich zasililiśmy polskie rodziny w te środki - powiedział Morawiecki, zwracając się do opozycji.

Jak mówił, "niestety, to jest ta stara prawda, o której mówił jeden z pisarzy".



- Mario Puzo odnotował, że niestety bandyci w białych kołnierzykach potrafią więcej ukraść, więcej złego zrobić czasami, niż tysiąc facetów z pistoletami. I tak było w czasach Platformy Obywatelskiej. Bandyci w białych kołnierzykach, z teczką, kradli na potęgę podatek VAT - powiedział szef rządu.

Dodał, że najlepszym dowodem na to, co się działo za czasów rządów PO, było to, co mówił szef związków zawodowych służb celnych.