Premier w Sejmie: według KE Polska ma stabilne finanse publiczne

Według Komisji Europejskiej, z punktu widzenia podstawowych parametrów stabilności finansów publicznych, Polska jest jedynym krajem, który we wszystkich możliwych parametrach, ma pozytywne oceny - powiedział Mateusz Morawiecki podczas środowego wystąpienia w Sejmie.

Szef rządu nawiązywał do środków, jakie trafiły do budżetu w związku z zamknięciem luki VAT. "Z tego sukcesu, z tego VAT, mamy środki na rozwój dróg, szkół, modernizację szpitali czy 500 plus" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że udostępnione niedawno dane Komisji Europejskiej wskazują, że ze wszystkich krajów członkowskich UE "z punktu widzenia podstawowych parametrów stabilności finansów publicznych Polska jest jedynym krajem, który we wszystkich możliwych parametrach, ma pozytywne oceny".