Premier: w Tarczy Antykryzysowej zapewnione będzie funkcjonowania całego systemu finansowego

W Tarczy Antykryzysowej zapewnione będzie funkcjonowania całego systemu finansowego, w tym. m.in. bezpieczeństwo środków finansowych, depozytów, lokat, płatności - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Zapewnił, że pieniądze w bankomatach są i będą.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Po jej zakończeniu prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki mówili o działań zapisanych w pakiecie antykryzysowym.

Jak poinformował premier, cały pakiet został podzielony na pięć głównych części tzw. filarów, jego szacunkowa wartość to ok 212 mld zł.

Premier przekazał, jeden z filarów - czwarty - poświęcony został funkcjonowania całego systemu finansowego, czyli "zapewnieniu bezpieczeństwa naszych środków, depozytów, lokat, płatności, wpłat, wypłat.

"Pamiętamy doskonale rok 2008, 2009. Wtedy cały świat zatrząsł się w posadach właśnie dlatego, że bezpieczeństwo sektora finansowego w wielu krajach, właściwie legło w gruzach i wtedy w to miejsce weszły banki centralne i weszły działania rządów. My nie czekamy na to, aż się stanie jeszcze większy kłopot" - powiedział premier.

Jak dodał, w bardzo bliskiej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego i w koordynacji tych prac z ministrem finansów, "zaproponowaliśmy pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć, jak ochrona dla naszych środków depozytowych, po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby pieniądze w bankomatach były - bo one są i one będą - o tym mogę z cała mocą zapewnić - nie ma tutaj żądnego ryzyka".

"Odpowiednie mechanizmy flankujące, ubezpieczające zostały w tym czwartym filarze zaproponowane i właściwie już na dniach one są wdrażane" - powiedział premier.

Prezydent Duda przekazał, że "pakiet w zasadzie już powstał, będzie w najbliższym czasie przekładany na teksty projektów ustaw".

"I mam nadzieje, że w niedługim czasie będziemy w stanie go wprowadzić. Ona właśnie jest ukierunkowany na to, żeby pomoc wszystkim tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji" - powiedział.

Duda przypomniał, że w ubiegłym tygodniu zaprosił na spotkanie przedstawicieli sektora finansowego, przede wszystkim bankowego, a także NBP i KNF. Jak mówił, zwrócił się do sektora bankowego, aby uzgodnić program pomocy kredytobiorcom.

"Tak, aby odroczyć spłatę kredytów, tak aby kredytobiorcom ulżyć. Dziękuję, że taki pakiet został wypracowany, że został w poniedziałek ogłoszony, że to odroczenie będzie. Ogłoszono, że w większości przypadków na 3 miesiące, ale ja apeluję - mimo wszystko - do naszego sektora bankowego, aby to odroczenie obejmowało dłuższy czas, aby to było odroczenie do 6 miesięcy. Bo nikt z nas nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, jak długo potrwa sytuacja kryzysowa" - tłumaczył prezydent.

Związek Banków Polskich poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że banki szybko będą rozpatrywać wnioski o odroczenie - na trzy miesiące - spłaty rat kredytów. Kredytodawca będzie musiał uzasadnić, że odroczenie jest konieczne ze względu na sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusa. Część banków już zaczęła to oferować, m.in. PKO BP, Raiffeisen i mBank zaoferowały swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów, w tym hipotecznych. Bank Pekao poinformował w środę, że oferuje swoim klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wtorek, po raz pierwszy od pięciu lat, referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku, poziomu najniższego w historii.

COVID-19 pojawił się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia w związku z sytuacją ogłosiła 11 marca stan pandemii. W Polsce od soboty obowiązuje stan epidemiczny. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.