Premier: w tym roku dług w relacji do PKB spadnie do 49-50 proc.

W tym roku dług w relacji do PKB spadnie do 49-50 procent - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji "Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach", która odbywa się na PGE Narodowym w Warszawie. Podczas niej szef rządu poruszył temat długu do PKB. Zaznaczył, że jest możliwe obniżenie tej relacji, tymczasem poprzednicy "gospodarowali tak źle", że - jak powiedział premier - nastąpił przyrost o 9 punktów procentowych.

"W czasach naszych rządów, mimo gigantycznych wydatków na ratowanie miejsc pracy w czasach pandemii, mimo ogromnych wydatków na tarczę antyinflacyjną, antyputinowską, nasz dług spadnie w relacji do PKB o dwa punkty procentowe lub więcej" - podkreślił premier.

Według niego w tym roku dług do PKB spadnie do poziomu 49-50 procent. "Obecne prognozy Komisji Europejskiej i nasze to jest około 50 procent. Ale już widziałem analizy, które pokazują spadek do 48 albo 49 procent" - powiedział.

Przypomniał przy tym, że średnia unijna to około 85 proc. do PKB. "A są kraje, które mają znacząco przekroczony dług publiczny do PKB. Znacząco przekroczone 100 proc. do PKB" - zaznaczył.

"Nie ma tutaj żadnych haczyków, nie ma żadnych specjalnych operacji. To są dane Komisji Europejskiej. To są dane agencji ratingowych. Gdyby były tutaj jakiekolwiek nieprawidłowości gwarantuje wszystkim one pierwsze, te agencje i instytucje podniosłyby czerwoną flagę i pierwsze machałyby nią w Polsce" - dodał premier.

Przygotowując ustawę budżetową na 2023 r. rząd założył, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniesie na koniec roku 53,3 proc. PKB, a relacja państwowego długu publicznego do PKB 40,6 proc.

