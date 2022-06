Premier: walczymy z inflacją; wprowadzamy działania osłonowe

Rząd PiS będzie robił wszystko, żeby walczyć z inflacją i wzrostem cen; wprowadzamy w tym celu działania osłonowe: obniżony VAT na niektóre produkty i paliwo, dopłaty do tony węgla i dodatek za drogą energię - podkreślił w piatek w piątek premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Opocznie.

Premier Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu opoczyńskiego zwrócił uwagę, na obawy trapiące Polaków związane z rosnącymi cenami. "Ja to rozumiem i chcę powiedzieć, że rząd PiS będzie robił wszystko, żeby tym globalnym zjawiskom: pandemia, inflacja, wzrost cen surowców i wojna, że będziemy im przeciwdziałać" - zapewnił szef rządu.

Jak zaznaczył z tą najwyższą od lat inflacją rząd walczy w sposób bezpośredni. "Nasza polityka pieniężna jest nastawiona na walkę z inflacją. Wdrożyliśmy szereg działań, które nazwaliśmy tarczą antyputinowską. VAT na żywność obniżony do zera. To jest koszt dla budżetu 7 mld zł.(...) Następne obniżki to VAT, akcyza na energię elektryczną, energię cieplną, na gaz i wreszcie na paliwo" - mówił premier.

Według niego bez działań rządu ceny byłyby wyższe o kolejne 3-4 proc.

Morawiecki podkreślił też, że rząd wprowadza działania "osłonowe da gospodarstw domowych, którym szczególnie ciężko jest znosić inflację i wysokie ceny". "Już parę miesięcy temu wdrożyliśmy dodatek osłonowy także za wysokie ceny energii wypłacany dwa razy w roku" - powiedział premier.

Jego zdaniem przed rządami PiS działania osłonowe nie były wprowadzane. "Platforma Obywatelska jak Goebbels chce powtarzać tysiąc razy, że inflacja w Niemczech to też wina PiS" - dodał.

Morawiecki zwrócił też uwagę, że w ostatnich dniach przyjęto regulację, zgodnie z którą jeszcze przed sezonem cena za tonę wyniesie 996 zł. "Dopłaty będą ponoszone przez budżet państwa. To jest potrzebne żeby ulżyć. To jest działanie osłonowe, które ma doprowadzić do tego, że ból w portfelach Polaków będzie mniejszy" - powiedział.

