Premier: walka o odbudowę infrastruktury energetycznej jest walką z czasem

Walka o odbudowę infrastruktury energetycznej jest walką z czasem - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki pytany po spotkaniu z komisarzem UE ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcziczem, czyja była inicjatywa, jeśli chodzi o powstanie hubu energetycznego .

Szef rządu w czwartek rano spotkał się z przebywającym w Polsce unijnym komisarzem ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcziczem. Wspólnie odwiedzili składnicę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas konferencji premier został zapytany, czyja była inicjatywa, jeśli chodzi o powstanie hubu energetycznego oraz jak długo trwały prace nad powstaniem tego hubu.

"Walka o odbudowę infrastruktury energetycznej jest walką z czasem" - podkreślił Morawiecki. "Także i teraz codziennie ataki rosyjskich rakiet i rosyjskiej artylerii niszczą infrastrukturę krytyczną (na Ukrainie)" - dodał premier.

"W naszej wspólnej inicjatywie razem z Komisją Europejską był bardzo ważny głos pana komisarza Lenarczicza, aby rzeczywiście postawić temu tamę, aby pokazać, że ten sprzęt tutaj pozwoli odbudować infrastrukturę krytyczną. Tam, gdzie nie jest to możliwe, w krótkim czasie generatory elektryczne dostarczą prąd do szpitali, żłobków, przedszkoli i szkół na terytorium całej Ukrainy, tam, gdzie infrastruktura jest niszczona" - podkreślił premier.

Morawiecki zaznaczył, że "dziś możemy eksportować prąd, ponieważ mamy nadwyżki prądu, mamy wystarczającą ilość węgla". "Decyzja o budowie tego hubu i solidarnościowych działaniach była naszą wspólną decyzją i realne działania są również naszym wspólnym wysiłkiem od strony logistycznej i finansowej" - zaznaczył szef rządu.

Janez Lenarczicz wskazał, że "to, co widzimy tutaj, to jeden z wielu magazynów, które Polska oddała do dyspozycji dla unijnego mechanizmu ochrony ludności". "To jest swego rodzaju wspólne przedsięwzięcie Polski i Komisji Europejskiej, jak i też przedsięwzięcie z udziałem innych państw członkowskich" - powiedział komisarz.

"To, co widzimy tutaj to rzeczy podarowane przez Polskę, ale też Belgię i Danię. Dotyczą infrastruktury m.in. energetycznej, ale też i inne przedmioty" - zaznaczył Lenarczicz.

"Mamy trzy państwa - Polskę, Słowację i Rumunię - gdzie znajdują się elementy logistyki na rzecz wspierania Unii Europejskiej" - zauważył. "Największy hub znajduje się w Polsce, bowiem 80 proc. pomocy na rzecz ochrony ludności przechodzi przez Polskę. To nie byłoby możliwe bez wspaniałej współpracy i wsparcia, które otrzymujemy od rządu Polski. Jestem za to bardzo wdzięczny" - podkreślił Janez Lenarczicz.

