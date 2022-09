Premier we "Wprost": chcemy przeznaczyć ok. 4 mld zł wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych

Polska była jednym z pierwszych krajów, który głośno dopominał się o obniżkę ceny ETS oraz o zmianę mechanizmu kalkulacji cen energii - mówi we "Wprost" premier Mateusz Morawiecki. Chcemy przeznaczyć ok. 4 mld zł na wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych - dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Wprost", opublikowanej w poniedziałek, tłumaczy, że ceny gazu nie zależą od Polski, tylko od rynków światowych, "więc są bardzo mocno nieprzewidywalne".

"Mechanizmy, które są wdrażane w Polsce, mają zmniejszać skutki inflacji energetycznej. Ale prócz tego warto podkreślić to, co robimy na polu europejskim. Polska była jednym z pierwszych krajów, który głośno dopominał się o obniżkę ceny ETS (cena uprawnień do emisji CO2 - red.) oraz o zmianę mechanizmu kalkulacji cen energii. Te dwa ruchy mogłyby doprowadzić do obniżki cen energii nawet o połowę" - powiedział Morawiecki.

Na uwagę dziennikarki "Wprost", że "z obniżką ceny ETS chyba się nie uda, bo Ursula von der Leyen nie była zbyt optymistycznie nastawiona do tego pomysłu podczas państwa ostatniego spotkania", Morawiecki odparł: "Komisja Europejska nie była optymistycznie nastawiona ani do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydackiego, ani do twardych pakietów sankcji. A jednak nasza konsekwencja, nasze działania dyplomatyczne, doprowadziły do powodzenia tych akcji. Więc jestem cierpliwy, konsekwentny i będę podnosił to coraz głośniej na forum Unii Europejskiej. Tak głośno, żeby słyszeli to nie tylko obywatele polscy, ale także obywatele innych państw UE".

Premier zapytany o wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych, poinformował, że rząd chce "przeznaczyć ok. 4 mld zł na wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl