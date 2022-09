Premier: wkrótce MAP przedstawi program ws. zakupu i dostaw węgla dla klientów indywidualnych

Wkrótce resort aktywów państwowych ma przedstawić program dot. zakupu i dostaw węgla dla indywidualnych klientów - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd będzie chciał też skłonić sprzedających węgiel do obniżenia jego cen.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szef rządu, pytany na wtorkowej konferencji o wysokie ceny węgla, podkreślił, że obecnie najważniejszą kwestią jest to, aby tego surowca nie zabrakło. Dlatego - jak kontynuował - węgiel jest sprowadzany z całego świata m.in. z Indonezji, Kolumbii czy Kazachstanu.

"Robimy to, aby skompensować ubytki, które spowodowane zostały nałożeniem przez UE embarga na rosyjski węgiel" - zaznaczył.

Według premiera na cały sezon grzewczy (wrzesień-kwiecień) zakontraktowano węgla "znacznie więcej niż w zeszłym roku".

Mateusz Morawiecki zapowiedział ponadto program przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dot. zakupu i dostaw węgla dla klientów indywidualnych. Miałaby on zapobiec niedoborowi węgla, szczególnie wtedy, kiedy chcą go kupić wszyscy i to w dużych ilościach.

"W najbliższym czasie poprzez MAP ogłosimy, w jaki sposób chcemy ten węgiel sprzedawać, aby móc zapewnić, że nikomu go nie zabraknie (...) Dlatego będziemy starali się sprzedawać węgiel - część np. dwie tony wrzesień-październik i dwie tony grudzień-styczeń z dostawą, z pewnością dostawy dla danego gospodarstwa domowego" - powiedział szef rządu.

Odnosząc się do cen węgla, premier wskazał, że w polskich kopalniach w zależności od jego rodzaju, kosztuje on ok. 1 tys. zł za tonę. Importowany węgiel to nawet 2,5 tys. zł, a na składach potrafi kosztować ponad 3,5 tys. zł - wymieniał Morawiecki.

Szef rządu zapowiedział, że i w tej kwestii rząd będzie chciał interweniować. "Będziemy się starać w krótkim czasie przyciągnąć tego węgla jak najwięcej poprzez dystrybutorów, takich jak PGE, Węglokoks, PGG i innych, aby w jak największej liczbie punktów w kraju węgiel rzeczywiście był po 2 do 2,5 tys. zł" - powiedział.

Dodał, że poprzez takie działania rząd będzie chciał zachęcić innych sprzedawców węgla, aby nie śrubowali cen na składach.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl