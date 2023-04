Premier: wprowadzamy kolejne rozwiązania, żeby konkretnie ulżyć rolnikom

Wprowadzamy rozwiązania, by konkretnie ulżyć rolnikom; w wielu działaniach jesteśmy niestety ograniczani regulacjami europejskimi, dlatego zawnioskujemy ze specjalnym programem do KE; apelujemy o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów z naszego budżetu - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu we wpisie na Facebooku wskazywał, że jedną z konsekwencji wojny na Ukrainie jest wielki kryzys na rynku rolnym. "Mamy jego pełną świadomość. Nie możemy jednak dać się zastraszyć działaniom i propagandzie Putina - chociaż niestety nie brakuje ludzi, którzy powtarzają jego kłamliwą narrację i próbują zbić na tym swój polityczny kapitał" - zaznaczył.

"Drodzy rolnicy, obronimy was przed tym kryzysem, to nasze zobowiązanie. W tym celu przygotowaliśmy tarczę rolną - czyli tarczę ochronną dla polskiego rolnictwa" - podkreślił, wymieniając jej główne założenia: zakaz importu produktów rolno-spożywczych, dopłaty do 500 zł do nawozów, wzrost zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł, powszechny skup pszenicy z dopłatą do kwoty 1400 zł.

"Wprowadzamy kolejne rozwiązania, żeby konkretnie ulżyć rolnikom i aby wszystkie płody rolne, ze zbożem na czele, nie mogły być sprzedawane poniżej kosztów wytworzenia. W wielu naszych działaniach jesteśmy niestety ograniczani regulacjami europejskimi, dlatego w najbliższych dniach zawnioskujemy ze specjalnym programem do Komisji Europejskiej. Apelujemy do niej o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów z naszego budżetu (tak jak w zeszłym roku)" - napisał Morawiecki.

Premier wskazywał, że polskie rolnictwo to nasza narodowa duma. "Jak mówił nasz wybitny rodak, św. Jan Paweł II: +Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które dają chleb na polskie stoły, a kiedy trzeba to walczą w obronie ojczyzny+" - podkreślił.

Morawiecki zaznaczył, że rząd PiS "od samego początku wspiera polskich rolników". "Jesteśmy z polską wsią na dobre i na złe. Na przestrzeni lat przeznaczyliśmy potężne (nieporównywalne zupełnie z naszymi poprzednikami) środki na złagodzenie skutków susz, gradobić, powodzi i innych katastrof naturalnych. W czasie pandemii ratowaliśmy miejsca pracy nie tylko w miastach, ale także na wsi" - wyliczał premier.

Podkreślił też, że rząd PiS skutecznie pomagał przedsiębiorcom rolnym. "Dotrzymujemy naszych obietnic - takich jak m.in: wyrównanie dopłat do hektara, rolniczy handel detaliczny, dopłaty do nawozów, wyrównanie emerytur rolniczych czy różne programy dla młodych gospodarzy. Wszystko to zostało zrealizowane" - podkreślił.

Premier zwrócił uwagę, że "gospodarstwo rolne to nie tylko zwykła działalność gospodarcza - to ojcowizna, a ojcowizna to serce patriotyzmu, to zaszyte tam nasze polskie wartości, to dorobek wielu pokoleń". Podziękował również wszystkim polskim rolnikom "za dbałość o tę ojcowiznę".

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego. Prezes PiS poinformował ponadto na konwencji, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekazał później na Twitterze, że - zgodnie z decyzją Rady Ministrów - podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca br. jest zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.

