Premier: wspieranie polskiego przemysłu naszą polityką gospodarczą

Ratowanie, wspieranie polskiego przemysłu, tak jak to robią najlepsi, czyli Niemcy, Holendrzy, Austriacy - to jest nasza polityka gospodarcza, nasza polityka przemysłowa - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Pesa w Bydgoszczy.

"To jest nasza polityka gospodarcza, to jest nasza polityka przemysłowa - ratowanie, wspieranie polskiego przemysłu, tak jak to robią najlepsi: Niemcy, Holendrzy, Austriacy. I dzisiaj jesteśmy wśród najlepszych" - powiedział premier na konferencji prasowej.

Jak dodał, "naprawiliśmy system finansów publicznych; budżet państwa już nie jest jak ser szwajcarski".

"Dzisiaj nie musimy wyprzedawać majątku narodowego. Dzisiaj, poprzez Polski Fundusz Rozwoju, gdzie w końcu są pieniądze państwa polskiego, pomagamy takim firmom jak Pesa, pomagamy Bydgoszczy, pomagamy polskim pracownikom" - podkreślił Morawiecki.

Premier wskazał, że rząd pomógł firmom poprzez Tarczę Finansową. "Ponad 200 miliardów złotych uratowało kilka milionów miejsc pracy" - powiedział szef rządu.

