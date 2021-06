Premier: Wspieranie polskiego rolnictwa to jedno z najważniejszych zadań rządu

Wspieranie polskiego rolnictwa to jedno z najważniejszych zadań rządu; w ramach Polskiego Ładu mamy program rozwoju wsi – mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przebywał z wizytą w gospodarstwie rolniczym w Będkowicach w Małopolsce.

"Polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury, potrzebuje infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, te większe przedsiębiorstwa, także internetowej i to jest wielki program rozwoju wsi, który mamy w ramach Polskiego Ładu" - powiedział premier.

Zaznaczył, że konieczne jest nadrobienie cywilizacyjnych zapóźnieni dotyczących m.in. melioracji czy podłączeń wodno-kanalizacyjnych. "W Polskim Ładzie przeznaczamy bezprecedensowe kwoty na ten cel" - mówił Morawiecki. Wskazywał, że "polska wieś się zmienia, transformuje, stawia na nowe działalności np. turystykę".

"I to jest piękne, ale najpiękniejsze jest to polski rolnik przechował polską wiarę, tradycję, kulturę i łączy to z nowoczesnością, z nowoczesnym gospodarowaniem, coraz bardziej efektywnym, coraz bardziej konkurencyjnym" - mówił.

Rolą państwa - jak akcentował - jest pomaganie w nieszczęściach, gdy dojdzie do podtopień, gradobicia czy suszy, ale także pomaganie w wykorzystaniu szans, które przed rolnictwem się otwierają.

"Z całym sercem, z całą mocą, jako jedno z najważniejszych moich zadań stawiam przed sobą, przed rządem, wpieranie polskiego rolnictwa poprzez programy finansowe, infrastrukturalne" - powiedział szef rządu.

