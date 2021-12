Premier: Wszystkie mechanizmy, które wdrażamy, mają zmniejszyć presję inflacyjną

Wszystkie mechanizmy, które wdrażamy, mają zmniejszyć presję inflacyjną - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że "działania związane z Tarczą Antyinflacyjną to największe obniżki podatków na rzecz obrony portfeli obywateli w całej UE".

"Wystąpiłem do Komisji Europejskiej o obniżkę VAT na wszystkie artykuły żywnościowe z 5 na 0 proc. oraz na paliwo z 23 na 8 proc. Nasze działania związane z Tarczą Antyinflacyjną to największe obniżki podatków na rzecz obrony portfeli obywateli w całej UE! To obniżka podatku VAT na gaz, na energię elektryczną, akcyzy, opłaty emisyjnej, opłaty handlowej i dodatek osłonowy. Wszystkie te mechanizmy, które wdrażamy, mają zmniejszyć presję inflacyjną" - napisał premier na Facebooku.

W piątek premier zabrał głos w Sejmie przed głosowaniami nad przyszłorocznym budżetem. "Musimy być czujni, bo UE szykuje dwa wielkie nowe podatki: na mieszkania i na transport" - oświadczył.

