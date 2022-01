Premier: wszystkie obniżki stawek VAT mogą kosztować budżet 15-20 mld zł

Wszystkie obniżki stawek VAT mogą kosztować polski budżet między 15 a 20 mld zł - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w ramach tarczy 2.0 zdecydowano na obniżkę VAT na nawozy do zera.

Jak mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier, "na gaz obniżamy VAT do 0 proc.". Jak mówił, podwyżki na gaz "są straszne" m.in. ze względu na politykę Gazpromu.

"Dlatego, idąc za radą minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, dzisiaj omawialiśmy (...) całą politykę obniżenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych, nawet jeżeli są oni częścią spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot mieszkaniowych" - wskazał.

Zapowiedział też m.in. obniżkę na kolejne cztery miesiące VAT-u na prąd do 5 proc. i VAT-u na ciepło.

Morawiecki stwierdził, że "wszystkie te obniżki razem mogą kosztować między 15 a 20 mld zł polski budżet".

Szef rządu zapowiedział również, że do "powszechnie dotykających Polaków obniżek podatków" chciałby dodać jeszcze jedną. "Zdecydowaliśmy do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodać również obniżkę VAT na nawowy do zera" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że nawozy są tym produktem, który "bardzo mocno cierpi na wysokich cenach gazu", który jest głównym składnikiem kosztów produkcji nawozów. Jednocześnie, jak dodał, wysoka cena nawozów przełoży się na koszty żywności za pół roku, za dziewięć miesięcy.

"My ścinamy ten czubek inflacji" - zaznaczył.

