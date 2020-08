Premier wyznaczył nowych ministrów - powołanie jak najszybciej

Powołanie dwóch nowych ministrów nastąpi w najbliższym możliwym czasie z formalnego punktu widzenia, mam nadzieję, że dosłownie na dniach - powiedział w czwartek, 20 sierpnia, premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki w czwartek wieczorem przekazał, że obecny szef NFZ Adam Niedzielski będzie nowym ministrem zdrowia zastępując Łukasza Szumowskiego.

Z kolei dotychczasowy szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, były wojewoda łódzki Zbigniew Rau będzie nowym ministrem spraw zagranicznych zastępując Jacka Czaputowicza.

Jak dodał, odnosząc się do nowych ministrów "dzisiaj już obaj panowie na pewno mentalnie, intelektualnie i duchowo bardzo głęboko zanurzają się w całą materię, która będzie im podlegać i to w najbliższych godzinach i dniach zostanie sformalizowane".

Premier był pytany m.in. o kwestię przekonania, czy ekonomista i menadżer będzie lepiej zarządzał służbą zdrowia niż lekarz.



Morawiecki odpowiedział, że budżet służby zdrowia, to obecnie łącznie około 105-110 mld zł. "Oprócz tego część usług poza tą kwotą obywatele kupują oddzielnie ze swoich własnych portfeli. Łącznie licząc to jest ponad 140 mld zł. Odpowiednie zarządzenie tymi środkami to praca dla finansisty, ekonomistów, prawników i medyków" - ocenił premier.



Jak dodał "najlepiej byłoby jakby w jednej osobie łączyły się wszystkie te kompetencje". Dodał, że w przypadku nowego ministra zdrowia "mamy do czynienia z wybitnym specjalistą, który zna specyfikę funkcjonowania administracji publicznej, zna niedoskonałości i trudności w funkcjonowaniu wielkich instytucji takich jak ZUS, NFZ i ministerstwa i wie, gdzie szukać tych nieefektywności".





Premier @MorawieckiM w #KPRM: Jestem przekonany, że @a_niedzielski, dzisiaj szef @NFZ_Centrala, doskonale poradzi sobie z tymi bardzo trudnymi problemami. Potrafi rozmawiać z bardzo różnymi środowiskami medycznymi i jestem pewien, że to właściwy kandydat na to miejsce. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 20, 2020

Jak dodał Niedzielski przez wiele lat pracował w różnych obszarach administracji publicznej, pracował w resorcie finansów, NIK-u, ZUS-i, a od 2 lat pełni funkcję szefa NFZ.



"To osoba, której bardzo potrzebujemy, dlatego, że służba zdrowia w nadchodzących miesiącach, kwartałach będzie w tym lepszym stanie przetrwać drugą falę koronawirusa, im bardziej będziemy zmodernizowani" - mówił Morawiecki.