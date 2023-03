Premier: z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego będzie można skorzystać do 2027 r.

Z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego będzie można skorzystać do 2027 roku, choć program będzie mógł być przedłużony - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że nowy instrument będzie bezpieczny dla obywateli.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Te poste zasady, które wdrażamy są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce" - podkreślił we wtorek na konferencji premier, odnosząc się do przyjętego przez rząd projektu ustawy ws. kredytu 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania.

Szef rządu wyjaśnił, że zgodnie z projektem, państwo będzie dopłacać co miesiąc przez 10 lat do rat kredytowych, tak "aby kredyt miał stałe oprocentowanie z punktu widzenia obywatela".

Dodał, że w przypadku gospodarstwa jednoosobowego będzie można zaciągnąć maksymalnie 500 tys. zł kredytu z dopłatą. W przypadku małżeństw czy rodzica wychowującego dziecka będzie to natomiast 600 tys. zł.

"Ten bezpieczny kredyt i program jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że zgodnie z propozycją rządu marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych; różnicę dopłacać będzie państwo. Zdaniem szefa rządu, bezpieczny kredyt pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową Polaków. Nowe rozwiązanie ma odciążyć też budżety domowe.

Premier jako przykład podał kredyt w wysokości 320 tys. zł na 25 lat. Obecnie - jak mówił - miesięczna rata przy takim zobowiązaniu wynosi 3322 zł, a przy bezpiecznym kredycie wyniesie 1825 zł, "a więc jest to znacząca różnica ok. 1500 zł na racie kredytu w jednym tylko miesiącu".

Mateusz Morawiecki poinformował, że z bezpiecznego kredytu będzie można skorzystać do 2027 roku. Zwrócił jednak uwagę, że program może być przedłużony.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl