Premier: z Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie w 2021 r. na kwotę ponad 3,25 mld zł otrzyma 2189 zadań

Zatwierdziłem listę projektów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Wsparcie otrzyma 2189 zadań na łączną kwotę ponad 3,25 miliarda złotych - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Informację o pieniądzach na inwestycje premier przekazał w mediach społecznościowych. "Rozwój infrastruktury, który przyciąga inwestorów, napędza inwestycje i tworzy nowe miejsca pracy to jeden z priorytetów rządu, dlatego konsekwentnie spełniamy obietnice i wspieramy budowę dróg w całej Polsce dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg" - napisał Morawiecki.

"Właśnie zatwierdziłem listę projektów na rok 2021" - poinformował premier. "Wsparcie otrzyma 2189 zadań na łączną kwotę ponad 3,25 miliarda złotych, w tym: 622 projekty powiatowe o długości 2 100 km na kwotę 1,29 miliarda złotych, 1 567 projektów gminnych o długości 1800 km na kwotę 1,46 miliarda złotych, drogi tzw. +obronne+ otrzymają kwotę 500 milionów złotych" - podkreślił.

Szef rządu przypomniał przy tym, że dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego. "Im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania" - zaznaczył.

"Równomierny rozwój Polski, wspieranie biedniejszych regionów i naprawa zapóźnień cywilizacyjnych w każdym zakątku kraju - to obiecaliśmy i to realizujemy. Jestem przekonany, że wraz z powrotem gospodarki do normalnego funkcjonowania wsparcie rządu będzie proporcjonalnie rosnąć" - napisał premier.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl