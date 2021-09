Premier: z podatku od wielkich firm spodziewamy się około 2 mld zł

Spodziewane wpływy z planowanego podatku od wielkich korporacji to ok. 2 mld zł - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji po środowym posiedzeniu rządu, podczas której ogłoszono podjęcie decyzji o wdrożeniu takiego podatku.

"W kalkulacjach dotyczących daniny od korporacji międzynarodowych, dużych, bo to przede wszystkim ich dotyczy, spodziewamy się ok. 2 mld. Trudno tutaj bardzo dokładnie prognozować, ale to będą środki, które będą przeznaczone na inwestycje, a także na politykę społeczną prowadzoną przez nasz rząd" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl