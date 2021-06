Premier: za moment przekazujemy do Sejmu proj. ustawy dot. kwoty wolnej 30 tys. zł.

Za moment przekazujemy do Sejmu projekt ustawy podnoszący kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. - poinformował w środę w Sochaczewie premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki mówił, że po maju br. budżecie państwa była nadwyżka.

"Czasami pojawiają się pytania, czy będziecie w stanie sfinansować Polski Ład, czy kwota wolna rzeczywiście będzie na poziomie 30 tys. zł. Tak. Za moment przekazujemy ustawę do Sejmu z tą kwotą wolną. Konkretnie, konsekwentnie, wiarygodnie" - podkreślił. Jak mówił, chodzi o to, by przebudować system podatkowy, by był on bardziej korzystny dla pracowników.

