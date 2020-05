Premier: zachęcam wszystkich do powrotu do restauracji i do polskich hoteli

Zachęcam wszystkich do powrotu do restauracji i do polskich hoteli - powiedział Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji podczas wizyty na Dolnym Śląsku. Szykujemy się do tego, żeby obowiązek noszenia maseczek na powietrzu również zlikwidować - dodał.

"Zbliżają się wakacje, więc zachęcam wszystkich do wyjazdów w polskie góry, nad jeziora i w polskie lasy. Dzięki temu odbudujemy szybciej tych kilka utraconych miesięcy z powodu koronawirusa" - powiedział premier w piątek wizytując stopień wodny Malczyce na Dolnym śląsku.

Dodał, że chociaż szykujemy się do tego, żeby obowiązek noszenia maseczek na powietrzu również zlikwidować, to wszyscy muszą szacować stopień ryzyka przez swój własny pryzmat w hotelach, na wyjazdach i wszędzie tam, gdzie będzie wracało normalne życie.

Morawiecki wskazał, że o ile w marcu blisko 30 proc. przedsiębiorców planowało zwolnienia, dziś jest to 8 proc. "Dzięki tarczy finansowej pomogliśmy przetrwać ten najtrudnieszy okres wielu przedsiębiorcom" - mówił.

"Fala epidemii opada, kolejne restrykcje będziemy zmniejszać w kolejnych tygodniach tak, żeby te wakacje były w miarę normalne" - zapowiedział premier.