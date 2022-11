Premier: Zachodniopomorska Dolina Wodorowa wpłynie pozytywnie na tempo transformacji energetycznej

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa wpłynie pozytywnie na tempo transformacji energetycznej, a także rozwój gospodarczy naszego kraju – przekazał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników inauguracji Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, która odbyła się w poniedziałek w Szczecinie.

List intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej podpisano w poniedziałek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

"To ważne wydarzenie dla całego Pomorza Zachodniego" - ocenił premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Jak dodał szef rządu, "to kolejny ważny krok w kierunku wdrażania bezemisyjnych oraz niskoemisyjnych technologii".

Premier podkreślił, że "Polska, jako jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów UE, nie pozostaje bez ambicji ograniczenia emisyjności dwutlenku węgla poprzez dekarbonizację przemysłu. Narzędziem, które pozwala na rozwiązanie wielu wyzwań, jakie definiujemy w tym wymagającym procesie, są technologie i systemy wodorowe".

W przesłanym liście Morawiecki podkreślił, że "to właśnie wodór stał się dziś brakującym ogniwem do obniżenia emisji w sektorach, w których za pomocą innych metod jest to niezwykle trudne". Jak wskazał, gaz ten może "pomóc wyeliminować paliwa kopalne z procesów przemysłowych oraz ciężkiego transportu. Jednocześnie widzimy w nim - jako nośniku energii - szansę w przyśpieszeniu rozwoju elektromobilności we wszystkich obszarach transportowych" - dodał.

Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego ws. budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej znalazły się m.in. spółki skarbu państwa, wojewoda zachodniopomorski oraz szczecińskie uczelnie. Sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zawarte porozumienie zakłada między innymi wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie - zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru.

"Wspieramy powstanie i rozwój dolin wodorowych w naszym kraju, to właśnie one są swoistym ekosystemem, który pozwala unowocześnić nasz przemysł oraz zintegrować różne sektory gospodarki, optymalizując jednocześnie zachodzące w nich procesy, ale także koszty. Pozwalają także wykorzystać wiedzę i umiejętności polskich inżynierów, techników, technologów i menedżerów" - przekazał premier Morawiecki.

Jak podkreślił, "Zachodniopomorska Dolina Wodorowa będzie mieć pozytywny wpływ na tempo transformacji energetycznej, a także rozwój gospodarczy naszego kraju. Pozwoli również wejść naszej gospodarce na wyższy szczebel rozwoju technologicznego. Wierzę, że stanie się też przykładem doskonałej współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i światem nauki".

Sygnatariusze podpisanego w poniedziałek listu intencyjnego zobowiązali się do podejmowania działań zmierzających do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także do optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem wodoru.

Zadeklarowali również, że będą kontynuować i rozwijać dotychczasową współpracę w zakresie gromadzenia, sprężania, oczyszczania i transportu wodoru, bezpieczeństwa instalacji wodorowych, w tym ich monitorowania oraz ograniczania przenikalności, a także wytwarzania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych.

Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały również m.in. współpracę otoczenia gospodarczego z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach takich jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.

