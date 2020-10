Premier zapowiada nowe obostrzenia i obiecuje wsparcie

Kolejne obostrzenia dla firm mogą zostać wprowadzone w ciągu kilku dni, na początku listopada, jeśli przyrost zakażeń koronawirusem będzie następował w trybie bliskim wykładniczego - powiedział w piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Jeżeli ten przyrost będzie widoczny i bardzo bliski wykładniczego, to będziemy musieli wdrażać kolejne rozwiązania za kilka dni - powiedział premier pytany o możliwość wprowadzania kolejnych obostrzeń dla firm.



Morawiecki przypomniał, że obecnie rząd wydłuża obowiązujące obostrzenia epidemiczne w cyklu dwutygodniowym.

- Podobnie jak wiosną na razie kierujemy się cyklem dwutygodniowym i przedłużamy te obostrzenia, w rozporządzeniach jest to dokładnie określone - powiedział premier.





Podkreślił jednocześnie że rząd stara się iść "drogą środka", aby nie wygasić gospodarki.

Premier zaznaczył, że odmrażanie zamkniętych obecnie branż (gastronomia, fitness) nastąpić może najwcześniej pod koniec listopada.

Zamknięte cmentarze i wsparcie dla handlowców

W związku z decyzją dot. zamknięcia cmentarzy na najbliższe 3 dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 30, 2020

Apel o pracę zdalną

Szef rządu przyznał, że zdaje sobie sprawę, że depozyty jakie firmy posiadają na swoich kontach, z miesiąca na miesiąc maleją.Premier podkreślił, że "chcemy dotrzeć do początku przyszłego roku, do czasu kiedy ta szczepionka będzie w końcu dostępna, będzie stosowana". Dodał, że ma nadzieję, iż wtedy, zarówno światowa, europejska jak i Polska gospodarki, szybko się odbiją.Dodał, przywołując ostatnie prognozy Komisji Europejskiej, że Polska w 2020 jak i 2021 roku "ma szanse mieć jeden z najlepszych rezultatów w Europie, a nawet szerzej".- Ale zanim będziemy pewniejsi, że ten wynik gospodarczy będzie dobry, to chcemy pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudny okres. Dlatego teraz konstruujemy +tarczę branżową+ dla restauracji, dla siłowni, dla branży fitness, turystyki i dla wielu innych branż które najmocniej zostały dotknięte, ale także będziemy zmieniali warunki Tarczy Finansowej - podsumował.Szef rządu podczas piątkowej konferencji prasowej poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa w najbliższą sobotę, niedzielę 1 listopada i w poniedziałek zamknięte będą cmentarze. "Czekaliśmy z podjęciem tej decyzji, sądząc, że liczba zachorowań może spadać" - mówił.W późniejszym wpisie na Twitterze premier napisał, że w związku z tą decyzją zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty.Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller dodał w swoim wpisie na Twitterze, że "wsparcie będzie kierowane w szczególności do firm, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży kwiatów i zniczy".Szef rządu w trakcie konferencji prasowej tłumaczył, że rząd nie chce doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach wiele osób poniosło śmierć. Dodał, że to dla niego "ogromny smutek i przygnębienie", bo też bardzo chciał odwiedzić grób swego ojca i siostry.- To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko, to uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - mówił Morawiecki.- Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, muszą pracować zdalnie - powiedział Morawiecki. Dodał, że regulacja będzie obowiązywać od poniedziałku przez najbliższe dwa tygodnie z możliwością przedłużenia.Zaapelował także do "pracodawców, dyrektorów i szefów firm".- Tam gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej, musimy zerwać ten łańcuch zakażeń - podkreślił.