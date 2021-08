Premier zapowiedział, że budżet inwestycji drogowych w woj. kujawsko-pomorskim przekroczy 100 mln zł

Inwestycje drogowe w woj. kujawsko-pomorskim to budżet ponad 100 mln zł. Jestem przekonany, że dzięki inwestycjom z Polskiego Ładu nie będzie już Polski A i Polski B - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej wizyty w Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Na realizację programu "Mosty dla regionów" rząd przeznaczył około 2,3 mld złotych.

Inwestycjami zostaną objęte m.in.: Strzelno, Lipno, Kowalewo Pomorskie, Nowa Wieś Wielka i Brześć Kujawski.

Most w Kobylnikach k. Kruszwicy jest realizowany w ramach programu budowy 100 obwodnic.

Morawiecki podczas wizyty na terenie inwestycji realizowanej w ramach programu "Mosty dla regionów" w Kruszwicy powiedział, że obecnie budżet państwa zasila bardzo wiele projektów, które są potrzebne mieszkańcom.

Szef rządu podkreślił, że obok mostu w Kobylnikach k. Kruszwicy, realizowanego w ramach programu budowy 100 obwodnic, w woj. kujawsko-pomorskim prowadzone są również inne projekty.

Jak wskazał, inwestycjami zostaną objęte również inne miejsca w województwie: Strzelno, Lipno, Kowalewo Pomorskie, Nowa Wieś Wielka i Brześć Kujawski. "To kilka miejscowości, które czekają na obwodnice" - stwierdził premier.

"Jesteśmy w przededniu otwarcia mostu w Kobylnikach niedaleko Kruszwicy, który będzie częścią obwodnicy Kruszwicy, bardzo ważnej dla woj. kujawsko-pomorskiego" - mówił Morawiecki. "To piękne miejsce zasługuje na to, żeby być miejscem spokojnym, zacisznym, a więc transport towarowy, transport ciężki, powinien zostać wyciągnięty poza to miasto, i stąd właśnie budujemy obwodnicę Kruszwicy" - dodał.

Jak powiedział Morawiecki, na inwestycje drogowe w woj. kujawsko-pomorskim przeznaczony zostanie budżet ponad 100 mln zł. "Jestem przekonany, że dzięki nowym inwestycjom z Polskiego Ładu nie będzie już Polski A i Polski B, ale będzie jeden przepiękny region i dla turystów, i dla inwestycji, bo jedno z drugim nie musi się wcale kłócić" - ocenił szef rządu.

Jak wskazał uczestniczący w czwartkowym wydarzeniu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, inwestycje, o których mówił premier, są "bardzo ważne w ramach programu +Mosty dla regionów+".

"To jest jedyne zadanie w woj. kujawsko-pomorskim, które jest realizowane. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym miejscu - bardzo potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy tylko w alternatywie jeden most, więc ten drugi jest bardzo potrzebny na drodze krajowej 62. To też most, który będzie częścią przyszłej obwodnicy Kruszwicy" - powiedział Bogdanowicz.

Wojewoda przekazał, że te inwestycje infrastrukturalne "są bardzo ważne dla tej gminy, dla tego regionu; otwierają nowe możliwości, nowe tereny inwestycyjne, których ta gmina tak bardzo potrzebowała".

"Tutaj dzisiaj jest ogromny problem właśnie żeby ulokować nową inwestycję przedsiębiorców. Ale również bardzo trudno o nowe działki budowlane. Jest tak duże zainteresowanie, tak duże potrzeby, że ten potencjał jest niewystarczający. I te inwestycje na pewno spowodują, że on będzie uwolniony" - podkreślił wojewoda.

Przekazał, że gmina Kruszwica w ostatnich latach dodatkowo zbudowała - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - pięć dróg gminnych.

Na realizację programu "Mosty dla regionów" rząd przeznaczył około 2,3 mld złotych. W programie można ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji. Po zakończeniu prac projektowych samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kosztów budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi.

