Premier: zaprezentowane ostatnio rozwiązania pomocowe nie będą jedyne

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że uchwalone i zaprezentowane w ostatnich dniach rozwiązania pomocowe dla firm nie będą jedyne. Jak trzeba będzie, będziemy pomagać dalej, będziemy wyciągać kolejne armaty z naszego arsenału - zadeklarował.

Premier podkreślał, że zaprezentowany w środę nowy instrument, który nazwał "Tarczą Finansową", będzie "rzeczywistą tarczą". "Różni komentatorzy, ekonomiści pewnie będą różnie komentować, różnie mówić o tej naszej tarczy, o tych działaniach - będą nazywać je +helicopter money+, czyli pieniądze, które zrzucamy z helikoptera na ratowanie miejsc pracy, będą nazywać je +bazooką+ albo (stosować) inne militarne określenia" - mówił Morawiecki na konferencji prasowej.

Dodał, że obecnie wojna toczy się na dwóch frontach: o bezpieczeństwo zdrowia Polaków i o bezpieczeństwo gospodarcze, o utrzymanie polskich miejsc pracy. "Zagrożenie dla utrzymania miejsc pracy przez polskich przedsiębiorców jest ogromne i to jest nasz solidarny obowiązek. To jest nasze wspólne dzieło, to jest nasz cel celów" - powiedział szef rządu.

Morawiecki powiedział też, że dzięki uchwalonej w zeszłym tygodniu "tarczy antykryzysowej" po pomoc zgłosiły się już tysiące przedsiębiorców. "Dziesiątki tysięcy, ba - setki tysięcy miejsc pracy już dzisiaj są chronione dzięki tamtej tarczy" - przekonywał.

Zapowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, rząd będzie dalej pomagał. "Będziemy wyciągać kolejne armaty z naszego arsenału" - stwierdził. Powtórzył, że "kluczowym ogniwem tego wsparcia będzie Narodowy Bank Polski.