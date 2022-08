Premier: zmiana mechanizmu kształtowania cen energii jest warunkiem koniecznym do ich obniżki

Zmiana mechanizmu kształtowania cen energii w UE, w tym także energii elektrycznej, jest warunkiem koniecznym do tego, aby doprowadzić do obniżki cen - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefami rządów Danii, Estonii, Finlandii i Łotwy w Kopenhadze pytany był m.in. o ustalenia dot. mechanizmów, które w dłuższej bądź krótszej perspektywie, spowodują spadek cen energii.

"Najbardziej konkretny konkret to sposób kształtowania cen. Dzisiaj jest to mechanizm tak zwanego +merit order+, czyli porządku wejścia poszczególnych źródeł energii do systemu, który kształtuje cenę krańcową. Ta cena krańcowa dzisiaj w dużym stopniu zależy od cen gazu. Ceny gazu w dużym stopniu zależą od Putina" - odpowiedział. Dodał, że prezydent Rosji "jest gotów przepalać gaz" byleby doprowadzić do większego wzrostu cen w Unii Europejskiej.

Premier ocenił, że zmiana tego mechanizmu kształtowania cen energii w UE, w tym także energii elektrycznej, jest warunkiem koniecznym do tego, aby doprowadzić do obniżki cen.

Wyjaśnił, że wśród państw unijnych jest coraz szersza zgoda co do zmiany. "Wierzę, że w niezbyt długim czasie dopracujemy się nowych mechanizmów cenowych, które pozwolą obniżyć także ceny energii w Polsce" - zaznaczył.

Dopytywany, czy zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o pilnej interwencji w sprawie wysokich cen energii elektrycznej oznaczają zmianę strukturalną, która zaowocuje spadkiem ceny, odpowiedział, że "dostrzega zmianę myślenia w Komisji Europejskiej".

"Czy zmieni się w kierunku odpowiedniej zmiany mechanizmów kształtujących ceny, trudno mi dziś powiedzieć, ale wierzę, że szok cenowy, którego doświadcza cała Unia Europejska i jawny szantaż ze strony Rosji, musi znaleźć odpowiednią odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej" - powiedział szef polskiego rządu.

"Widzę coraz wyraźniejsze sygnały, że Komisja Europejska przychyli się do wniosków, które proponowała grupa państw bałtyckich. To są wnioski państw, które są najbardziej świadome ryzyka związanego z zależnością od rosyjskich źródeł energii" - dodał.

Premier Morawiecki pytany był także, czy ma plan rozmów, podczas których będzie przekonywał przywódców europejskich do swoich racji, odpowiedział, że "podobnie, jak w poniedziałek przekonywał w Paryżu prezydenta Macrona, tak podczas każdej wizyty zagranicznej bądź rozmowy z premierami czy prezydentami państw UE przedstawia te mechanizmy". I jak ocenił, "trafiają one na coraz bardziej podatny grunt".

Zapowiedział, że momentem kulminacyjnym, kiedy ta kwestia zostanie rozstrzygnięta i będziemy wiedzieli, w którą stronę idziemy będzie najbliższa Rada Europejska.

