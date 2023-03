Premier: zobowiązaliśmy się przeznaczyć do 2 mld zł na program zwiększania produkcji amunicji

Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na program zwiększania produkcji amunicji; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W środę na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Narodowy Program Amunicyjny, który ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji artyleryjskiej.

"Ten program jest programem kluczowym - cieszę się, że już teraz toczą się rozmowy; zarówno w DEZAMET-cie (Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. - PAP), gdzie byłem parę dni temu z komisarzem (UE ds. przemysłu i wspólnego rynku - PAP) Thierrym Bretonem i ministrem obrony narodowej (Mariuszem Błaszczakiem - PAP). Tam dyskutowaliśmy o skokowym podniesieniu zdolności do produkcji amunicji 155 mm i innych kalibrów - także postsowieckiego, także cały czas jeszcze potrzebnego - w tamtym zakładzie. On ma dzisiaj zdolności produkcyjne kilkadziesiąt tysięcy sztuk; podwojenie tego jest możliwe w dwa-trzy lata" - powiedział premier.

"Zapraszam podmioty państwowe, prywatne, naszych partnerów - amerykańskich, koreańskich - do przyjrzenia się temu priorytetowi, któremu chcemy sprostać na terytorium RP w jak najkrótszym czasie" - zaapelował.

Morawiecki wskazał również, że rząd zobowiązał się, by "przeznaczyć w najbliższym czasie na inwestycje z budżetu, Skarbu Państwa, finansów publicznych do 2 mld zł". "A zamówienia - 800 tys. sztuk amunicji, to zamówienia, które będą opiewały na kwotę 12 mld zł. To jest zobowiązanie, które podjęliśmy - konkretnie zwiększające potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w krótkim czasie, a najlepiej jeszcze jego produkcji na terytorium RP" - oświadczył.

