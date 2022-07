Premier: zrobię wszystko, by rolnik miał jak najlepsze warunki do pracy i konkurowania

Mogę obiecać, że zrobię wszystko, polski by rolnik miał jak najlepsze warunki do pracy, do konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego, bo jeszcze nie wszystko zostało zrobione - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w gospodarstwie rolnym w Kózkach w powiecie węgrowskim na Mazowszu mówił, że "pogoda bardzo często nie dopisuje rolnikom, a teraz jeszcze wielki potężny kryzys energetyczny przekłada się na wysokie ceny, na wysokie ceny energii, która jest tak ważna dla wszystkich polskich gospodarzy".

"W tym trudnym czasie myślę, że rolnik polski doskonale wie, że robimy wszystko, aby polska wieś miała się jak najlepiej w tych trudnych okolicznościach. W ramach nowej strategii, również strategii uzgodnionej z Komisją Europejską (...) popłyną ogromne strumienie środków, ogromne strumienie pieniędzy" - mówił Morawiecki. "Dla nas słowo dane rolnikowi jest święte i zrobimy wszystko, aby to, co obiecaliśmy było dotrzymane w ramach naszego programu dla polskiej wsi" - stwierdził szef rządu. Zaznaczył, że polski rolnik musi mieć warunki do gospodarowania co najmniej takie jak te, które są na Zachodzie.

"Obiecaliśmy wyrównanie dopłat do hektara. I to - od 1 stycznia 2023 r. dla wszystkich rolników do 30 ha, a więc 95 - 97 proc. wszystkich gospodarstw - jest zrealizowane. Obiecaliśmy dopłatę do nawozów, żeby żywność w przyszłości mogła być tańsza na polskich stołach, ale żeby koszty dla rolników były niższe - jest zrealizowane. Obiecaliśmy program retencji i jest w trakcie realizacji. Obiecaliśmy różne programy wiążące się z przedsiębiorczością dla polskiej wsi - także są realizowane, czy te z Krajowego Planu Obudowy, które niezależnie od tego kiedy poszczególne środki tego programu wpłyną, my realizujemy je już ze środków krajowych" - mówił premier.

Przypomniał, że minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wypracował z rolnikami program odbudowy trzody chlewnej i walki z ASF, która - jak zaznaczył - ciągle nie jest zakończona. "Skupujemy z terenów tzw. czerwonych stref żywiec po to, żeby ta cena nie spadała. To co obiecaliśmy jest albo zrobione, albo jest w trakcie realizacji" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu dodał, że "jeszcze dalece nie wszystko zostało zrobione". Ale mogę obiecać całym sercem, że zrobię wszystko, aby rolnik mógł walczyć o jak najlepsze warunki do pracy, do konkurencji w ramach tzw. jednolitego rynku europejskiego, żeby kompensować te ceny, wysokie ceny energii, przynajmniej częściowo, bo wszystkim jest ciężko" - stwierdził Mateusz Morawiecki.

