Premier: zrobiliśmy wszystko, by koncerny paliwowe miały jak najniższą marżę

Obniżyliśmy VAT na paliwo, obniżyliśmy akcyzę; zrobiliśmy wszystko, by koncerny paliwowe miały jak najniższą marżę - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w gospodarstwie rolnym w Michalinie (Mazowieckie).

Premier został zapytany, jakie działania rozważa rząd, by ograniczyć dalsze wzrosty ceny paliwa, odpowiedział: "Obniżyliśmy VAT na paliwo, obniżyliśmy akcyzę. Zrobiliśmy wszystko, żeby koncerny paliwowe miały jak najniższą marżę - również to jest to, z czym skutecznie też walczymy na rynku finansowym wzywając do podnoszenia cen depozytów. I to się dzieje. Czyli możemy z jednej strony wpływać poprzez mechanizmy budżetowe - bo to jest wielki koszt dla budżetu państwa, a z drugiej strony możemy jednocześnie też wpływać poprzez perswazję. I to też się dzieje".

Szef rządu wskazał, że są dwa inne podstawowe czynniki, które wywierają wpływ na cenę paliwa: cena baryłki ropy na rynkach światowych i relacja dolara do złotego. "Na tę pierwszą wielkość mamy bardzo znikomy wpływ, żeby nie powiedzieć żaden" - tłumaczył.

Jak dodał Mateusz Morawiecki, rządowy pakiet osłonowy ma łagodzić skutki podnoszenia cen ropy na rynkach światowych i związku z tym wzrostów cen paliw.

Analitycy e-petrol.pl poinformowali w środę, że średnia cena Pb95 wzrosła w ciągu tygodnia o 36 gr na litrze. Tankujący zapłacą 7,23 zł/ za litr. Cena benzyny pobiła swój ubiegłotygodniowy historyczny rekord. O 14 gr na litrze potaniał natomiast ON i kosztuje średnio 7,25 zł/l.

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia tego roku nowela ustawy o podatku od towarów i usług czasowo obniża VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Ustawa, która weszła w życie 1 lutego, jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

Zgodnie z nowelą m.in. z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.VAT na gaz spadł z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana została obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

