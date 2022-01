Premier: zrobimy wszystko, by polska wieś była wsią zwycięstwa na jednolitym rynku europejskim

Jesteśmy z polskimi rolnikami i zrobimy wszystko, użyjemy wszystkie możliwe środki regulacyjne, finansowe, fiskalne, żeby polska wieś była wsią zwycięstwa na jednolitym rynku europejskim - powiedział w niedzielę w Warszawie podczas XVIII Kongresu Rolnictwa premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że wieś "idzie do przodu" i się unowocześnia. "A my rządzący będziemy robili wszystko, aby w tych niełatwych okolicznościach, w jakich przyszło nam działać i rządzić, żeby polska wieś była wsią sukcesu, żeby była miejscem, magnesem, tak jak staje się coraz bardziej, przyciągającym innych" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki zwrócił uwagę, że polski rolnik musi mieć jak najlepsze warunki do gospodarowania, "do walki na trudnym rynku konkurencyjnym, do walki na konkurencyjnym rynku europejskim".

"Jestem przekonany, że tak będzie. Tak musi być. I po to się wsłuchujemy w głos polskiej wsi (...) i nawet, jeśli problemy są bardzo głębokie, są bardzo trudne tak, jak z ASF-em, to nie jest tak, że przyglądamy się bezczynnie" - zaznaczył premier.

"Może być trudno, może być jeszcze trudniej, ale jesteśmy z polskimi rolnikami. I zrobimy wszystko, użyjemy wszystkie możliwe środki regulacyjne, finansowe, fiskalne, żeby polska wieś była wsią zwycięstwa, zwycięstwa na jednolitym rynku europejskim. A dla nas, dla Polaków będzie to wielka duma" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier dziękował też wszystkim kołom gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym i wszystkim stowarzyszeniom i fundacjom działającym na polskiej wsi i dla polskiego rolnictwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl