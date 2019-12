Premier: zrównoważony budżet na 2020 r. daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa

Stabilny, zrównoważony budżet na 2020 r. daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa - ocenił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

"W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce, brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe pomiędzy Chinami a USA, które prowadzą do pewnych perturbacji gospodarczych na świecie, tworzą taką sytuację, że dzisiaj ten stabilny, zrównoważony budżet daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa na rok 2020" - ocenił premier na konferencji prasowej po poniedziałkowym posiedzeniu rządu, na którym przyjęto projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

Morawiecki zapewnił, że projekt zakłada programy socjalne, jakie obiecywał rząd, m.in. 500 plus, trzynaste emerytury. "W tym budżecie znajdują się projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT do 26. roku życia, obniżony PIT z 18 do 17 proc. dla 24 mln ludzi" - dodał.