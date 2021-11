Premier: zysk wynikający ze spadku ceny gazu w efekcie pakietu antyinflacyjnego to średnio ok. 140 zł na kwartał

Zysk wynikający ze spadku ceny gazu w efekcie wprowadzenia pakietu antyinflacyjnego wyniesie od kilkudziesięciu złotych do nawet 100 złotych miesięcznie, średnio ok. 140 zł na kwartał - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podczas konferencji prasowej pytany był w kontekście swojej wcześniejszej wypowiedzi - że koszty pakietu antyinflacyjnego wyniosą 10 mld zł - o to, ile z tych kosztów poniesie budżet państwa. Padło również pytanie, o ile zmniejszą się rachunki za prąd, gaz, gdy tarcza wejdzie w życie.

"W tych trzech miesiącach zimowych, gdy wiele polskich domów, mieszkań, jest ogrzewanych gazem, spadek ceny będzie od kilkudziesięciu złotych do nawet ponad 100 zł na miesiąc, ale średnio na kwartał będzie to 140, czyli można powiedzieć - kilkadziesiąt złotych miesięcznie" - odpowiedział premier.

Podkreślił, że "to ten pakiet, który wynika z obniżek podatków, po to, by zamortyzować częściowo ten wzrost kosztów gazu".

"Druga część pytania dotyczyła kosztów dla budżetu. Otóż, można powiedzieć, że niemal w całości ten koszt jest kosztem budżetu właśnie" - zaznaczył Morawiecki.

"Czyli my nie zrealizujemy w budżecie części dochodów akcyzowych, nie wpłyną dochody z VAT w takiej wysokości, jak zaplanowaliśmy, nie wpłyną dochody z opłaty emisyjnej, która, przypomnę, razem z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem zaplanowaliśmy kilka lat jako komponent wydatków na infrastrukturę dróg powiatowych i gminnych, więc też z innych części budżetowych będziemy musieli przesunąć środki na realizację tych zadań, bo od nich nie odstąpimy" - kontynuował Morawiecki.

Jak zaznaczył, można więc powiedzieć, że "ogromna większość z tego wydatku to są koszty po stronie państwa polskiego, częściowo zrekompensowane one będą na poziomie 2-3, może więcej, nawet 4 mld zł poprzez nasze działania uszczelniające i działania oszczędnościowe".

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do pytania o rachunku za gaz po wejściu w życie pakietu, wskazywał, że "średnia mniejsza wysokość rachunku dzięki tym zmianom, (...) to rzeczywiście jest około 140 zł na kwartał". Podkreślił, że dzięki przyjętym rozwiązaniom legislacyjnym "wzrost rachunków będzie o wiele niższy, niż gdyby musiał być odzwierciedleniem wzrostu cen gazu na rynkach światowych". "Ten wzrost będzie zaledwie na poziomie jednej trzeciej, bo chcemy rozłożyć rzeczywiście ten skutek w terminie trzech lat. To było dotychczas niemożliwe" - zaznaczył.

