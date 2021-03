Premiera online książki "Gustaw. Opowieść o Holoubku" Zofii Turowskiej - 22 marca

Na Facebooku Big Book Cafe 22 marca transmitowana będzie premiera książki Zofii Turowskiej pt. "Gustaw. Opowieść o Holoubku", którą opublikowało wydawnictwo Marginesy. Zmarłego aktora i reżysera wspominać będą także żona Magdalena Zawadzka i krytyk Łukasz Maciejewski.

Jak wyjaśniono, "wielkiego aktora i reżysera wspominać będą żona Magdalena Zawadzka i Zofia Turowska, autorka nowej biografii artysty". "O nieznane fakty z życia Gustawa Holoubka, tajniki jego warsztatu twórczego, sposób wybierania ról i źródła niezłomnej postawy etycznej pytać będzie Łukasz Maciejewski" - dodano.

"Ukazuje się pierwsza po wielu latach biografia Gustawa Holoubka. Dlaczego teraz? Bo ciągle żyje w naszej pamięci. Bo był i nadal jest kimś więcej niż wspaniałym aktorem. Bo teraz - bardziej niż kiedykolwiek - ważna jest jego niezłomna postawa etyczna!" - czytamy na Fb Big Book Cafe.

Jak podkreślono, "Zofia Turowska, biografka m.in. Agnieszki Osieckiej, Janusza Majewskiego i Zofii Nasierowskiej, w książce +Gustaw. Opowieść o Holoubku+ odkrywa nieznane fakty z życia artysty, analizuje postawy i losy środowiska, a także określone działania Holoubka w kontekście osobistym i politycznym". "Zyskała dostęp do rodzinnych dokumentów i archiwum, które nie są dla nikogo dostępne. Porusza wiele ważnych i nieznanych historii i faktów - dotychczas nieomawianych" - wyjaśniono.

"+Gustaw. Opowieść o Holoubku+ to znaczące sceny z jego życia, to Gustaw na tle historii, we wspomnieniach rodziny, przyjaciół i kolegów, bardziej codzienny niż pomnikowy: mąż, ojciec, dziadek, mądry, uroczy człowiek, zwyczajnie nadzwyczajny przyjaciel, niezwyczajny kibic, kompan do brydża, pokera, niezwykły opowiadacz dykteryjek" - czytamy o książce. "Dżentelmen o magnetycznym głosie i uwodzicielskim spojrzeniu. Człowiek mądrego słowa, riposty, dowcipu. Inteligent" - dodano.

"To, o czym myślał, pisał, mówił, jest w tej książce najważniejsze i ciągle aktualne. Ma się wrażenie, że Holoubek wcale nie odszedł..." - napisano na Fb Big Book Cafe.

