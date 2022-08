Presja rynków bazowych na krajowe indeksy. WIG20 stracił 1,55 proc.

Pogorszenie sentymentu na rynkach bazowych wywiera presję na krajowe indeksy, które zanotowały wyraźnie spadkową drugą część krótszego tygodnia - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Zdaniem analityka, jeśli realizacja zysków w USA się pogłębi, to WIG20 może zaatakować dolne ograniczenie dwumiesięcznego trendu bocznego.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 1,55 proc. do 1.673,4 pkt., a WIG zniżkował o 1,53 proc. do 54.398,69 pkt. Zniżkowały również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,98 proc. do 17.924,07 pkt., a mWIG40 o 1,96 proc. do 4.125,86 pkt. Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen(145 mln zł) oraz PKO BP(115 mln zł).

W ujęciu sektorowym, zyskały tylko 2 z 15 indeksów. Wzrosły WIG-Nieruchomości (1,03 proc.) oraz WIG-Odzież (0,48 proc.). Najmocniej zaś zniżkowały WIG-Górnictwo (-4,11 proc.) oraz WIG-Energia (-3,5 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów relatywnie najmocniejszy był sWIG80, który spadł o 0,88 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który stracił 3,55 proc. Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Nieruchomości (2,24 proc.) oraz WIG-Informatyka (1,39 proc.), a najsłabsze były WIG-Chemia (-9,17 proc.) oraz WIG-Górnictwo (-7,88 proc.).

WIG20 pozostaje w trendzie bocznym

"Na ostatnich sesjach pogorszył się sentyment na rynkach bazowych, w tym na rynku amerykańskim, gdzie prawdopodobnie rozpoczyna się mocniejszy ruch korekcyjny. W ślad za tamtymi rynkami idą nasze indeksy, co czytelniej widać na indeksach małych i średnich spółek, gdzie odbicia od lipcowych minimów były zdecydowanie mocniejsze. WIG20 w tym tygodniu próbował wybić się górą z ponad 2-miesięcznego trendu bocznego, jednak to się nie udało" - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał, że pomimo spadków z drugiej części obecnego tygodnia, WIG20 pozostaje w trendzie bocznym.

"Jeśli spadki na giełdach w USA będą się pogłębiać, to moim zdaniem na WIG20 można oczekiwać prób wybicia z tego dwumiesięcznego trendu bocznego dołem" - powiedział Smoliński.

Jego zdaniem zniżki amerykańskich indeksów mogą się przedłużyć, gdyż wzrostowe odbicie na tamtejszych rynkach trwało ok. dwóch miesięcy i jest tam z czego realizować zyski.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen i PKO BP

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,982 mld zł, z tego 0,843 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,87 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 0,64, a brytyjski FTSE 250 szedł w dół o 0,94 proc.

Spadały również indeksy giełd amerykańskich: Nasdaq100 o 1,8 proc., S&P500 o 1,1 proc., a DJI o 0,67 proc.

W ujęciu sektorowym, w piątek zyskały tylko 2 z 15 indeksów

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje JSW (+4,6 proc.) oraz Asseco Poland (+4,3 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory KGHM (-10,4 proc.) i PGE (-7,8 proc.).

Po czwartkowym tąpnięciu na akcjach Tauronu, spowodowanych informacjami o potrzebie zawiązania rezerw na kwotę ok. 0,94 mld zł, w piątek przeceniał się cały, analogiczny pod względem profilu działania sektor energetyczny, a jego indeks systematycznie obniżał się podczas sesji. Czynnikiem wspierającym ten trend były wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 na ICE Endex w Amsterdamie, które w piątek zwyżkowały do rekordowego poziomu ok. 99 euro za tonę, po wzroście o ponad 3 proc. Dodatkowo w czasie sesji Enea poinformowała, iż zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerw, które obniżą skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu tego roku o ok. 586 mln zł, a zysk netto o ok. 474,7 mln zł.

W takim otoczeniu kurs PGE spadł o 5,12 proc., Tauron stracił 3,41 proc., Enea zniżkowała o 2,24 proc., a kurs ZE PAK poszedł w dół o 1,89 proc. Indeks sektorowy WIG-Energia zniżkował natomiast o 3,5 proc. i był notowany na 3-miesiecznych minimach.

W WIG20 najsłabiej zachowywały się akcje PGE

W piątek w WIG20 najsłabiej zachowywały się akcje PGE, a słabość z czwartkowej sesji kontynuował KGHM, którego kurs spadł o 4,24 proc. do 101,7 zł i zbliżył się do minimów z lipca br.

Po wyraźnych spadkach z początku sesji, w drugiej części piątkowych notowań poprawił się nieco sentyment względem największych pod względem kapitalizacji banków, które zmniejszyły skalę spadków, lub jak PKO BP (+0,12 proc.)przeszły na plusy. Najsłabiej z tego grona zachował się mBank (-3,86 proc.), który jako jedyny zamknął się w okolicach dziennych minimów. Pekao straciło 2,17 proc., a Santander BP zniżkował o 1,39 proc.

Wyraźne, 3,44 proc., spadki zanotował natomiast CD Projekt, a po zniżce o 2,25 proc. do 27,2 zł ograniczenie kilkutygodniowej konsolidacji testował od góry kurs Allegro.

Wyraźnie lepszą drugą część sesji miały natomiast akcje PKN Orlen, które po spadkach z początku notowań zamknęły się na 0,06 proc. plusie. Agencja Moody's podniosła rating PKN Orlen do "Baa1" z "Baa2", perspektywa ratingu pozostaje pozytywna.

O 4,58 proc. spadły natomiast akcje Dino Polska (trzecią sesję pod rząd), które po czwartkowej sesji opublikowało raport za I półrocze 2022. Zysk netto grupy wyniósł w II kw. 2022 roku 273,1 mln zł wobec 196,2 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus zakładał 266,5 mln zł zysku netto.

W komentarzach do danych analitycy wskazują na bardzo wysoką sprzedaż LFL przy słabszej od oczekiwań rentowności z powodu wysokiej presji kosztowej.

"Wyniki są zbieżne z konsensusem. Pozytywnie zaprezentowała się strona przychodowa - bardzo mocny wzrost sprzedaży LFL, blisko 30 proc., czyli znacząco powyżej tego, co przedstawiło Jeronimo Martins w Biedronce. Zarząd podał też, że mocno wzrosły wolumeny" - powiedział Adrian Górniak, analityk Ipopema Securities.

"Słabsza od oczekiwań jest rentowność i widać, że presja kosztowa jest dość mocna. Marża EBITDA wyniosła 9,2 proc. wobec konsensusu 9,4 proc. i była niższa rdr o 0,3 pp. Tymczasem zarząd zapowiadał wcześniej, że celem jest utrzymanie rentowności w ujęciu całorocznym" - dodał analityk.

Podczas telekonferencji dla inwestorów, Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino poinformował, że celem spółki na '22 rok jest utrzymanie płaskiej marży EBITDA rdr.

W połowie sesji najmocniejszym składnikiem WIG20 były akcje LPP, które w drugiej część notowań zachowywały się słabiej i zamknęły ją na 0,78 proc. plusie. Najmocniej w WIG20, o 1,77 proc. w górę poszedł kurs Asseco Poland, przełamując średnioterminową linię trendu spadkowego i wybijając się górą z kilkutygodniowej konsolidacji.

W mWIG40 najmocniejsze były akcje Develii

W mWIG40 najmocniejsze w połowie i na zakończeniu notowań były akcje Develii (+4,09 proc.), które ustanowiły sierpniowe maksimum.

Mo-Bruk, lider czwartkowej sesji w mWIG40, po bardzo mocnych czwartkowych wzrostach i dynamicznych wahaniach w czasie piątkowych notowań zakończył je na 1,3 proc. plusie.

Wzrosty z poprzednich trzech sesji kontynuował natomiast Benefit Systems (2,65 proc.) i zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

W gronie najsłabszych spółek z tego segmentu rynku były Celon Pharma (-4,31 proc.) oraz Budimex (-4,67 proc.), którego kurs pokonał lokalne, sierpniowe minimum.

W sWIG80 liderem sesji był Wielton

W sWIG80 liderem w połowie i w gronie liderów na zakończeniu sesji był Wielton (+3,87 proc.), który ustanowił 3-miesieczne maksima, przy sporych, sięgających 1,2 mln zł obrotach. Najmocniej w tym segmencie rynku zyskał Boryszew (4,67 proc.), dla którego była to najmocniejsza zwyżka od początku lipca br., a jego kurs przy podwyższonych obrotach wybił się górą z kilkudniowej konsolidacji.

Najsłabiej w tym segmencie rynku sesję zakończyły akcje Oponeo .pl, którego kurs spadł o 11,75 proc. do 38,3 zł i ustanawia tegoroczne minima, przebijając techniczne wsparcia znajdujące się w okolicach 40 zł za akcję. Spółka po czwartkowej sesji opublikowała raport za I półrocze br. Zgodnie z opublikowanymi danymi, w drugim kwartale 2022 roku Oponeo odnotowało zysk netto na poziomie 7,5 mln zł w porównaniu do 19,5 mln złotych oczekiwanych przez analityków. Natomiast EBITDA wyniosła 20,9 mln w porównaniu do 29,4 mln złotych konsensusu.

Spadki od lipcowego szczytu kontynuował natomiast Biomed Lublin, którego akcje zamknęły sesję na 5,13 proc. minusie.

Na szerokim rynku najmocniej, o 22,89 proc. w górę poszły akcje HM Inwest, a kurs spółki odbijał od 52-tygodniowych minimów przy największych od roku obrotach.

