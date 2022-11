Prezes Alior Banku: na początku roku szczegóły nowej strategii

Główne założenia nowej strategii będą dotyczyły klienta, jakości i ryzyk z perspektywy akcjonariusza; o szczegółach powiemy na początku roku - zapowiedział w piątek prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski. Dodał, że strategia będzie z 2-letnią perspektywą czasową.

Prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski został w piątek zapytany podczas konferencji prasowej, kiedy zostanie ogłoszona nowa strategia, jakie mniej więcej będą jej główne założenia i jakiej perspektywy czasowej będzie ona dotyczyła.

"Perspektywa czasowa będzie dwuletnia, z taką otwartą na kolejne lata. Widzimy, w jakim dynamicznym otoczeniu makroekonomicznym działamy. W związku z tym uważamy, że niezasadne by byłoby dzisiaj zakładanie jakiś perspektyw pięcioletnich" - powiedział szef Alior Banku.

Jak dodał, będzie ona zawierała "silne filary". "Będzie to taka strategia wdrożeniowa - to nie będzie strategia marzeń, tylko wdrożeń" - powiedział.

"Jeśli chodzi o główne założenia to będzie ona dotyczyła klienta, jakości, a przede wszystkim ryzykowności z perspektywy akcjonariuszy. Ale o szczegółach powiemy na początku roku" - zapowiedział Olszewski.

Zapewnił, że sytuacja płynnościowa Alior Banku jest "bardzo stabilna". "Jeśli chodzi o płynność jestem na najbliższe miesiące spokojny" - ocenił.

Bank w prezentacji dot. wyników Alior Banku za III kwartał 2022 r. przekazał, że w wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 r. w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie zachowywaniem się klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w I - III kw. 22 ukształtował się znacznie poniżej średnioterminowego celu strategicznego banku (1,9 proc.).

"Obecnie nie widzimy istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR. Spodziewamy się jednak, że koszty ryzyka Grupy Alior Bank nieco wzrosną w kolejnych kilku kwartałach. Wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6 proc." - przekazał bank.

Jak dodano, poziom kosztów ryzyka w 2023 r. "może nieco wzrosnąć, będzie to uzależnione głównie od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania klientów".

Alior Bank poinformował, że w III kw. 2022 r. przychody Grupy Alior Bank wyniosły 767 mln zł.

Jak dodano, skorygowane o koszt wakacji kredytowych oraz rezerwę na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych wzrosły one w ujęciu rocznym o 41 proc., czyli o 373 mln zł i wyniosły niemal 1,3 mld zł. Pod wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym wynik netto wynosi -63 mln zł. Skorygowany o zdarzenia wynik wyniósł ok. 431 mln zł, co stanowi wzrost o 187 proc. r/r. Łącznie, czynniki o charakterze jednorazowym obniżyły wynik netto o 494 mln zł. Na koniec III kw. br. wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE wyniósł -4,6 proc. (skorygowany: 30 proc.), natomiast C/I (wskaźnik koszty/przychody) 59,5 proc. (skorygowany: 31 proc.) - podano.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne i prawne (w tym zagraniczne). 31,91 proc. akcji banku należy do Grupy PZU.

