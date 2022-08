Prezes Alior Banku: w I półroczu br. zwiększyliśmy udział w rynku kredytów hipotecznych

W pierwszym półroczu br. Alior Bank zwiększył udział w rynku kredytów hipotecznych - poinformował w środę prezes banku Grzegorz Olszewski.

Jak poinformował w środę bank, Grupa Alior Bank w I połowie tego roku zrealizowała zysk netto w wysokości 385 mln zł oraz osiągnęła wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) na poziomie 13,8 proc.

"W pierwszym półroczu Alior Bank skutecznie realizował strategiczne cele, co wpłynęło na poprawę jego efektywności oraz poziom stabilności. W obszarze klienta indywidualnego - mimo trudnego otoczenia - zwiększyliśmy udział w rynku kredytów hipotecznych" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Grupa Alior Bank zamknęła II kw. 2022 r. przychodami na poziomie 1,2 mld zł, to wzrost o 34 proc. r/r. Wypracowany zysk był o 75 proc. wyższy, niż w tym samym okresie rok wcześniej, co daje 216 mln zł. Wyłączając zdarzenia jednorazowe, skorygowany wynik netto wyniósł ok. 344 mln zł, natomiast w pierwszym półroczu 2022 r. ok. 570 mln zł. Bank w II kw. odnotował ROE na poziomie 15,9 proc.

"Chociaż rynek kredytów hipotecznych w II kw. 2022 r. wyraźnie wyhamował, Alior Bank skupił się na zwiększeniu dostępności oferty dla mieszkańców kolejnego, po Warszawie, dużego miasta w ramach oferty +Własne M w Krakowie i okolicy+. W celu łagodzenia skutków sytuacji makroekonomicznej, zgodnie z rekomendacjami regulatorów, bank zwiększył sprzedaż kredytów na cele mieszkaniowe na okresowo stałej stopie procentowej. W czerwcu br. ich poziom w portfelu hipotek wyniósł 17 proc." - podał bank.

Alior przypomniał, że jest pierwszym na rynku podmiotem finansowym, który uruchomił możliwość składania wniosków w rządowym programie "Mieszkanie bez wkładu własnego". Umożliwia on zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego do 100 proc. kosztu zakupu mieszkania.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne i prawne (w tym zagraniczne); działa w Polsce, a od 2017 r. ma oddział w Rumuni. 31,91 proc. akcji banku należy do Grupy PZU.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl