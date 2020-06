Prezes ARiMR: nie było problemów ze złożeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie

Rolnicy nie mieli problemów ze złożeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie. W terminie podstawowym, czyli do 15 czerwca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1mln 295 tys. wniosków - poinformował PAP we wtorek prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.

Jak mówił, oznacza to, że do Agencji dostarczono 99,3 proc. ubiegłorocznej liczby wniosków. W kampanii 2019 r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1 mln 308 tys. rolników.

Prezes przypomniała, że licząc od 15 czerwca można jeszcze dokumenty składać przez 25 dni, tj. do 10 lipca, ale trzeba pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia dopłaty są pomniejszane o 1 proc.

"Nie mam żadnych informacji, żeby w tym roku były jakieś problemy ze złożeniem wniosku. To już kolejna kampania ich składania przez internet i wszyscy przyzwyczaili się, do tego, w jaki sposób funkcjonuje system. Widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej wniosków składane w sposób elektroniczny" - powiedział Nowakowski.

Zauważył, iż to oznacza, że system elektroniczny działa prawidłowo, ale będzie on dalej ulepszany - zapewnił prezes. Zaznaczył, że w ostatnich dniach kampanii można było zaobserwować spowolnienie systemu, jego zdaniem, "jest to związane z tym, że duża część rolników czeka do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku".

W tym roku rolnicy po raz trzeci składali wnioski drogą elektroniczną. Dla "mniejszych" rolników (posiadających do 10 ha) jeszcze w tym roku umożliwiono złożenie wniosku w formie oświadczenia. Mógł to zrobić rolnik, który ubiega się o takie same płatności jak w ubiegłym roku i w którego gospodarstwie nie zaszły żadne zmiany.

W sumie w 2020 r. do Agencji dostarczano 231 tys. oświadczeń wobec ponad 400 tys. w ubiegłych latach.

Tegoroczna kampania zbierania wniosków odbywała się w okresie pandemii koronawirusa, podczas, której kontakt z biurami powiatowymi Agencji był utrudniony. Do połowy maja placówki ARiMR były zamknięte, a wnioski mogły być przekazane Agencji za pomocą specjalnych wrzutni (urn), pocztą lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z unijnymi przepisami, zbieranie wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpoczyna się co roku 15 marca i trwa do 15 maja. Natomiast wypłaty rozpoczynają się od 1 grudnia i są realizowane do końca czerwca następnego roku. Od kilku lat wcześniej wpłacane są zaliczki na poczet dopłat, które sięgają 70 proc. należnej kwoty. ARiMR przekazuje je na konta rolników od 16 października do końca listopada.