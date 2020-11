Prezes ARM: Agencja na bieżąco wysyła sprzęt zamawiany przez szpitale

Agencja Rezerw Materiałowych na bieżąco wysyła respiratory, kardiomonitory i inny sprzęt medyczny, zamawiane przez szpitale, wszystkie urządzenia są wcześniej sprawdzane i gotowe do użycia - powiedział PAP prezes Agencji Michał Kuczmierowski.

Jak poinformował, w październiku ARM wydała dokładnie 922 respiratory, a w ostatnim tygodniu wydaliśmy już dodatkowy tysiąc. "W tym momencie realizujemy wysyłkę 1,5 tys. respiratorów dla szpitali tymczasowych" - dodał Kuczmierowski. Jak zaznaczył, Agencja ciągle ma jeszcze zapas rzędu kilku tys. sztuk respiratorów, który będzie umożliwiać reagowanie na przyszłe potrzeby szpitali.

Prezes ARM podkreślił, że każde urządzenie przed wysyłką jest sprawdzane, kalibrowane i konfigurowane przez specjalistyczny serwis.

Wszystkie wychodzące z Agencji respiratory są pozytywnie zatwierdzone przez krajowego konsultanta ds. aparatury medycznej. "Szpitale więc dostają sprzęt, który jest odpowiednio przygotowany i gotowy do działania" - zaznaczył Kuczmierowski.

Do respiratora dołączane są niezbędne materiały eksploatacyjne, które pozwalają na uruchomienie urządzenia. Materiały do dalszej eksploatacji powinny już sobie zapewnić szpitale we własnym zakresie, w ramach zakupów swojego zaopatrzenia i materiałów. - zaznaczył prezes ARM.

Jak dodał, Agencja ma zapas materiałów eksploatacyjnych, które gotowa jest przekazywać do szpitali w razie kłopotów ze zdobyciem ich na rynku, jednak na razie problemów z zaopatrzeniem się przez rynek nie ma.

"Mamy zapas, który będzie użyty w przypadku problemów na rynku, ale obecnie jest duża dostępność materiałów eksploatacyjnych i są one dostępne od ręki - w tym rury oddechowe do respiratorów, które występują w określonych standardach" - podkreślił Michał Kuczmierowski.

Jak dodał, są przypadki, że dla szpitala dany respirator jest np. nowym modelem, z którego dotychczas nie korzystał. "Wtedy szybko wysyłamy serwis, który przyjeżdża do szpitala i pokazuje, jak urządzenie obsługiwać." - wyjaśnił prezes ARM.

Wszystkie wysyłane przez Agencję respiratory mogą być używane w szpitalach przy długotrwałym leczeniu, czy to przy normalnych łóżkach, czy na OIOM-ach. Doniesienia, że do szpitali docierają urządzenia innego typu, niż zamawiane to być może nieporozumienia w obszarze nazewnictwa czy terminologii - zaznaczył Kuczmierowski. Do walki z COVID wysyłamy sprzęt, który otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i ma do tego odpowiednie parametry. Ważne jest jednak, aby zespół medyczny był odpowiednio przeszkolony i potrafił te właściwe parametry ustawić - wyjaśnił.

Prezes ARM podkreślił też, że temat respiratorów jest codziennie omawiany na spotkaniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. "dla Premiera to bardzo ważna sprawa, codziennie pyta o stan realizacji dostaw i musimy zdawać szczegółowe raporty" - zaznaczył. Żaden szpital, który zgłosi się do wojewody nie zostanie odprawiony z kwitkiem - zaznaczył.