Prezes BCC: prezydent ze zrozumieniem odniósł się do postulatów biznesu

Prezydent Andrzej Duda ze zrozumieniem odniósł się do postulatów biznesu, np. konieczności zmiany sposobu stanowienia prawa - oświadczył prezes Business Centre Club Marek Goliszewski po spotkaniu Rady Przedsiębiorczości z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Było to bardzo konkretne spotkanie i myślę, że prezydent występuje z całą determinacją, by pakt antykryzysowy budować i włączyć do niego cały biznes" - ocenił.

Jak mówił Goliszewski, na środowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim było dużo wypowiedzi na temat sposobu stanowienia prawa. "Jeżeli biznes ma się włączyć w ratowanie, odbudowywanie i rozwój, to sposób stanowienia prawa musi być inny. Projekty ustaw które wychodzą z rządu nie mogą stawiać przedsiębiorcy w roli podejrzanego, tylko kreatora nowych miejsc pracy. Muszą dawać mu zaufanie co do pewności prawa" - relacjonował dziennikarzom prezes BCC. "I tutaj też było zrozumienie prezydenta" - zaznaczył.

Jak dodał Goliszewski, obecny na spotkaniu wicepremier Jarosław Gowin również podchodził ze zrozumieniem do postulatów, że "ustawy nie mogą być zgłaszane ot tak, bez konsultacji z praktykami".

Szef BCC podkreślił, że "uzyskaliśmy też poparcie prezydenta co do postulatu, żeby środki europejskie, kiedy przyjdą do Polski, w dużym stopniu były kierowane do firm prywatnych, które dziś stanowią 80 proc. całego potencjału gospodarczego państwa".

Goliszewski dodał, że zarówno prezydent jak i Gowin zgodzili się, że gospodarkę należy odmrażać szybciej. Odmrażanie powinno odbywać się oddolnie, to muszą być decyzje regionalne, a np. firmy powinny dostawać certyfikat bezpieczeństwa, poświadczający, że podjęły odpowiednie kroki i działają w sposób bezpieczny - tłumaczył. Prezydent powiedział, że będzie to popierał - dodał.

"Prawdziwe odmrażanie gospodarki zacznie się, gdy spadnie liczba zachorowań i zgonów" - zaznaczył Goliszewski.